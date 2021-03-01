Не тільки на касах: у Київському метро з'явилися дефібрилятори – фото

Після тривалих обіцянок, обговорень та скандалів дефібрилятори нарешті встановили на платформах 19 станцій столичної підземки. Сталося це 1 березня.

Як зазначили чиновники, роботи по розміщенню у погоджених з авторами ініціативи "РеаніМетро" завершилися. То ж, наразі за допомогою спеціального обладнання у випадку зупинки серця можуть врятувати життя пасажирів та працівників підземки на 19 станціях.

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Всього у метрополітені встановлено 52 дефібрилятори.

Де встановили дефібрилятори на платформах метро у Києві

Наразі медичне обладнання доступне правоохоронцям управління поліції в метрополітені та представникам муніципальної варти Києва, які мають кваліфікацію з надання медичної допомоги на станціях:

"Лісова";

"Дарниця";

"Арсенальна";

"Хрещатик";

"Театральна";

"Вокзальна";

"Політехнічний інститут";

"Шулявська";

"Святошин";

"Академмістечко";

"Почайна";

"Контрактова площа";

"Майдан Незалежності";

"Площа Льва Толстого";

"Олімпійська";

"Лук’янівська";

"Золоті ворота";

"Палац спорту";

"Осокорки".

Без переможців тендеру

У метрополітені підкреслили, що дефібрилятори довелося закупати коштом Міського центру громадського здоров'я, оскільки компанія-переможець тендеру не забезпечило обладнання та документи належної якості. Поставлену продукцію повернули із претензією щодо відшкодування коштів.



Дефібрілятори встановили на платформах станцій метро / Фото КП "Київський метрополітен"