Не тільки на касах: у Київському метро з'явилися дефібрилятори – фото

Джерело:КП "Київський метрополітен"
Після тривалих обіцянок, обговорень та скандалів дефібрилятори нарешті встановили на платформах 19 станцій столичної підземки. Сталося це 1 березня.
Як зазначили чиновники, роботи по розміщенню у погоджених з авторами ініціативи "РеаніМетро" завершилися. То ж, наразі за допомогою спеціального обладнання у випадку зупинки серця можуть врятувати життя пасажирів та працівників підземки на 19 станціях.
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Наразі медичне обладнання доступне правоохоронцям управління поліції в метрополітені та представникам муніципальної варти Києва, які мають кваліфікацію з надання медичної допомоги на станціях:
У метрополітені підкреслили, що дефібрилятори довелося закупати коштом Міського центру громадського здоров'я, оскільки компанія-переможець тендеру не забезпечило обладнання та документи належної якості. Поставлену продукцію повернули із претензією щодо відшкодування коштів.
Дефібрілятори встановили на платформах станцій метро / Фото КП "Київський метрополітен"