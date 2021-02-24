У Києві 23 лютого водій маршрутки №239 нібито відмовився везти дідуся з двома дітьми. Все тому, що чоловік вимагав, аби дідусь платив за двох дітей з багатодітної сім'ї.

Деталі інциденту у Києві

За словами автора допису Романа Литвиненка, подія трапилася о 16:50.

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Дідусь зайшов у маршрутку з дітьми віком 6 та 9 років. З собою він нібито мав усі необхідні документи для пільгового проїзду онуків.

Водій кричав на весь салон: "Не треба було їх стільки народжувати. У мене таких щодня до*іга. Або плати, або виходь,

– розповів Литвиненко.

Коли літній чоловік фотографував номерні знаки маршрутки, водій, за словами автора допису, намагався наїхати на дідуся з дітьми.

Литвиненко додав: "Діти отримали величезне потрясіння. Для них це дикість. Дідусь – ще більше, після інсульту такі ситуації пережити вдвічі складніше і заспокоїтися".



У Києві водій маршрутки №239 нахамив дідусю з дітьми / Фото Романа Литвиненка



Водій відмовлявся везти дітей по пільговому тарифі / Фото Романа Литвиненка