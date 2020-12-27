У Києві зранку та вдень 28 грудня очікуються погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду та ожеледицю на дорогах I рівня небезпечності, жовтого.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними. Крім того, мешканцям столиці рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради для водіїв під час ожеледиці

Дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції.

При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.

Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради для пішоходів

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву.

Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм. Краще розмахуйте руками в такт ходьби, так легше утримати рівновагу.

При порушенні рівноваги під час ходьби по слизькій дорозі спробуйте швидко присісти.

Будьте уважні й на тротуарі, адже автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.

Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4 – 5 разів.

Обходьте металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.



Як уберегтися під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу