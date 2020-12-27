Рятувальники попереджають про негоду у Києві: на дорогах буде ожеледиця
У Києві прогнозують ожеледицю на дорогах / Рixabay
У Києві зранку та вдень 28 грудня очікуються погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду та ожеледицю на дорогах I рівня небезпечності, жовтого.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними. Крім того, мешканцям столиці рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради для водіїв під час ожеледиці
- Дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції.
- При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
- Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.
- Не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради для пішоходів
- Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву.
- Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм. Краще розмахуйте руками в такт ходьби, так легше утримати рівновагу.
- При порушенні рівноваги під час ходьби по слизькій дорозі спробуйте швидко присісти.
- Будьте уважні й на тротуарі, адже автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.
- Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4 – 5 разів.
- Обходьте металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.
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