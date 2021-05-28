Йдеться про третину суми, до прикладу. Козак, який входить у бюджетну комісію також вважає, що й маршрутники повинні встановити валідатори, аби можна було б порахувати точний пасажиропотік у громадському транспорті столиці.

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Як у Європі

На думку депутата, вартість проїзду у Києві точно буде збільшуватись, але не до 20 гривень. Козак підкреслив, що нічого дивного у цьому немає, адже в столиці Україні проїзд наразі є дешевшим, ніж в Європі. Втім, собівартість поїздки однакова.

Ми купуємо такі ж вагони, ескалатори, автобуси. У нас така ж вартість електроенергії, запчастин. Тому, я вважаю, зростання цін на проїзд закономірним. Але щоб визначити вартість проїзду в Києві, нам необхідно провести аудит всіх київських транспортних підприємств. І після цього вивести собівартість проїзду, додати до неї відсотки на розвиток, і ми отримаємо його середню вартість,

– розповідає Козак.

Він також підкреслив, що платня громадян в Україні нижчя, ніж в країнах ЄС. Це також необхідно враховувати.

Нехай більше платять приїжджі

За словами Козака, є такі кияни, які можуть собі дозволити повністю оплачувати проїзд.

Є городяни, які взагалі користуються транспортом безкоштовно – пенсіонери та держслужбовці. Потрібно збільшити вартість проїзду для тих, хто не є платником податків у Києві – це іноземці та жителі інших міст України, які приїжджають до Києва,

– пропонує депутат.

Якщо людина живе в Фастові й щодня приїжджає на роботу до Києва, то він платить тут податки. Його потрібно віднести до певної пільгової категорії та виділити знижку на проїзд, додає Козак.

Тарас Козак / Фото його сторінки у фейсбуці – 211golosiivsky

Пенсіонери мають платити

Козак не вважає правильним те, що пенсіонери їздять безкоштовно в транспорті. І якщо пенсіонер буде платити третину від вартості проїзду – це буде розумно і справедливо.

Адже дуже часто люди похилого віку просто катаються містом, оскільки це для них безкоштовно. Я поважаю цих людей, але нехай мінімально платять і користуються транспортом за потребою, без зловживань,

– розповів Тарас Козак.

Маршрутки

На думку депутата, весь комунальний транспорт столиці, починаючи від метро і закінчуючи, можливо, навіть приміськими електричками, потрібно зв'язати в єдиний транспортний вузол, де б можна було розраховуватися за проїзд не окремою картою (зараз це єдиний квиток), а саме "Картою киянина". До цієї системи він пропонує приєднати також столичні маршрутки.

Хочеш брати участь у міській програмі та працювати на маршруті? Будь ласкавий – постав валідатор, плати податки й працюй. Буде чіткий облік і зрозуміло, скільки водій перевіз пасажирів, скільки пільговиків. Все буде чітко, прозоро і чесно,

– розповідає Тарас Козак.

Передісторія

Нагадаємо, що у Києві жваво обговорюють питання підняття цін на проїзд у транспорті. Комунальні підприємства-перевізники підрахували, що собівартість однієї поїздки становить понад 20 гривень.

Втім, Віталій Кличко, а також депутати Київради та інші посадовці, запевняють, що ціна не збільшиться утричі.

Водночас в міській раді хочуть, аби уряд віддав гроші за проїзд пільговиків – наразі за них платять з місцевих бюджетів. Повернення коштів, на думку мера, дозволить поки не підіймати ціну.