В Nestle прокоментували заяву колишнього працівника: його нібито звільнили за українську мову

Компанія Nestle повідомила, що Артем Кравченко звільнився сам – написав заяву за згодою сторін. Колишній працівник компанії повідомив, що його нібито звільнили через українську мову.

Крім того, в Nestle зазначили, що всі тренінги та навчання працівників проводяться українською мовою. Але Кравченко запевняє, що в компанії створили спеціальні умови, щоб звільняти тих людей, які вимагають спілкування державною мовою.

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Пояснення Nestle

В Nestle ці заяви спростовують. В компанії зазначили, що у них діє об’єктивна і прозора система оцінювання знань та компетенцій працівників.

Ми вважаємо кожного працівника найбільшою цінністю для компанії. Ми прагнемо працевлаштовувати та розвивати кваліфікованих та мотивованих людей, які поважають наші цінності та забезпечити рівні можливості для їх професійного зростання. Ми прагнемо до різноманітності, інклюзивності та рівності у всьому, що ми робимо,

– повідомили сайту 24 каналу в пресофісі Nestle в Україні.

Звільнився сам

Також в компанії підкреслили, що Артема Кравченка ніхто не звільняв.

Він в односторонньому порядку подав свою заяву про звільнення ТОВ "Нестле Україна" 24 травня 2021 року.

Заява колишнього працівника

На своїй сторінці в інстаграмі представники компанії повідомили, що Nestle використовує в корпоративних комунікаціях та навчальних матеріалах українську або англійську мову, а в зовнішній комунікації — виключно українську.

Втім, колишній працівник Nestle Артем Кравченко розповів, що мовою спілкування в компанії є російська. Він самостійно намагався ініціювати перехід на українську в діловому листуванні та під час тренінгів, але керівництво його листи та прохання ігнорувало.

Також Кравченко заявив, що компанія запровадила "суб'єктивну форму оцінювання кваліфікації". Зокрема, на тестах занижувала оцінки людям, що вимагали спілкування українською.

Чоловік сказав, що цю нову систему оцінювання використали, аби його звільнити.