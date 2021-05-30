За офіційною версією, Києву виповняється 1539 років. Втім, історики так й не прийшли до єдиного висновку – ймовірно, місто було засноване пізніше за 482 рікю Дискусія щодо дати триває й досі.

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Проте існують беззаперечні факти про Київ, про які варто знати.

Невідомі факти – вулиці

Найдовша вулиця Києва – Броварський проспект. Його довжина становить 14 кілометрів. Найкоротша – Інженерний провулок, розташований поруч з Арсенальною площею. Його довжина – всього лише 50 метрів.

Найбільш давньою вулицею вважають Володимирську. Її вік уже перевалив за тисячоліття.

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На Володимирській розташовується редакція 24 каналу / Фото Wikimedia

Хрещатик

Головна вулиця столиці є найширшою у місті – 75 метрів. Водночас Хрещатик вважають найкоротшою центральною вулицею у Європі. Її довжина – всього 1 225 метрів.

Київ, День Києва 2021, цікаві факти про столицю України Київ, Хрещатик
Вулиця Хрещатик / Фото Wikimedia

Найбільш вузькою вулицею є Георгіївський провулок, що неподалік Софіївського собору. Проїжджа частина провулку має ширину 5,4 метра.

Майже тисячолітній дуб Ґрюневальда

Найдавнішим деревом Києва є Дуб Ґрюневальда. Йому приблизно – 800 – 900 років. Дуб стоїть в Конча-Заспі, на 27 кілометрі Столичного шосе.

Київ, День Києва 2021, цікаві факти про столицю України Київ, дуб Ґрюневальда
Дуб Ґрюневальда / Фото Wikimedia

Лиса гора – місце темних сил

За повір'ям, місцем, де збираються темні сили, зокрема відьми, вважають Лису гору. Кажуть, вона стала "лисою" саме через демонічні прояви. Втім, причина насправді є іншою – це сокира. На цій місцевості просто вирубали усі дерева.

Майдан Незалежності: до чого тут чорти

У стародавні часи його називали Козине болото. Це місце вважали "пропащим", адже на болоті, за повір'ям, завжди чорти водяться.

Київ, День Києва 2021, цікаві факти про столицю України Київ, Майдан Незалежності
Сучасний Майдан / Фото Wikimedia

Лише у 1830 році Козине болото дістало офіційну назву Хрещатицька площа. Народна назва збереглася в бічній вулиці, яка до 1894 року називалася Козиноболотною (нині провулок Тараса Шевченка).

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Цікаві факти

  • У Києві на вулиці Прорізній, 11 є ліфт, який вміщує усього одну людину – його вважають найменшим у місті. Розробили цей ліфт у 50-х роках минулого століття особисто для партійного діяча, який жив на останньому поверсі.

Київ, День Києва 2021, цікаві факти про столицю України Київ, ліфт на одного на Прорізній
Ліфт на одного на Прорізній / Фото Discover.ua

  • На Оболоні є храм, розташований на даху житлової будівлі. Його облаштували у звичайній квартирі.

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Храм на даху будинку на Оболоні / Фото my-obolon.kiev.ua

  • Найдавнішим пам'ятником Києва є колона Магдебурзького права. Вона розташовується на схилах Дніпра неподалік Набережного шосе. Встановили її у 1802 – 1808 роках.

Київ, День Києва 2021, цікаві факти про столицю України Київ, Колона Магдебурзького права
Колона Магдебурзького права / Фото Wikimedia