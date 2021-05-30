За офіційною версією, Києву виповняється 1539 років. Втім, історики так й не прийшли до єдиного висновку – ймовірно, місто було засноване пізніше за 482 рікю Дискусія щодо дати триває й досі.

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Проте існують беззаперечні факти про Київ, про які варто знати.

Невідомі факти – вулиці

Найдовша вулиця Києва – Броварський проспект. Його довжина становить 14 кілометрів. Найкоротша – Інженерний провулок, розташований поруч з Арсенальною площею. Його довжина – всього лише 50 метрів.

Найбільш давньою вулицею вважають Володимирську. Її вік уже перевалив за тисячоліття.



На Володимирській розташовується редакція 24 каналу / Фото Wikimedia

Хрещатик

Головна вулиця столиці є найширшою у місті – 75 метрів. Водночас Хрещатик вважають найкоротшою центральною вулицею у Європі. Її довжина – всього 1 225 метрів.



Вулиця Хрещатик / Фото Wikimedia

Найбільш вузькою вулицею є Георгіївський провулок, що неподалік Софіївського собору. Проїжджа частина провулку має ширину 5,4 метра.

Майже тисячолітній дуб Ґрюневальда

Найдавнішим деревом Києва є Дуб Ґрюневальда. Йому приблизно – 800 – 900 років. Дуб стоїть в Конча-Заспі, на 27 кілометрі Столичного шосе.



Дуб Ґрюневальда / Фото Wikimedia

Лиса гора – місце темних сил

За повір'ям, місцем, де збираються темні сили, зокрема відьми, вважають Лису гору. Кажуть, вона стала "лисою" саме через демонічні прояви. Втім, причина насправді є іншою – це сокира. На цій місцевості просто вирубали усі дерева.

Майдан Незалежності: до чого тут чорти

У стародавні часи його називали Козине болото. Це місце вважали "пропащим", адже на болоті, за повір'ям, завжди чорти водяться.



Сучасний Майдан / Фото Wikimedia

Лише у 1830 році Козине болото дістало офіційну назву Хрещатицька площа. Народна назва збереглася в бічній вулиці, яка до 1894 року називалася Козиноболотною (нині провулок Тараса Шевченка).

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Цікаві факти

У Києві на вулиці Прорізній, 11 є ліфт, який вміщує усього одну людину – його вважають найменшим у місті. Розробили цей ліфт у 50-х роках минулого століття особисто для партійного діяча, який жив на останньому поверсі.



Ліфт на одного на Прорізній / Фото Discover.ua

На Оболоні є храм, розташований на даху житлової будівлі. Його облаштували у звичайній квартирі.



Храм на даху будинку на Оболоні / Фото my-obolon.kiev.ua

Найдавнішим пам'ятником Києва є колона Магдебурзького права. Вона розташовується на схилах Дніпра неподалік Набережного шосе. Встановили її у 1802 – 1808 роках.



Колона Магдебурзького права / Фото Wikimedia