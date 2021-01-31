У Києві, на Березняках 30 січня невідомі відкрили стрілянину по вікнах одного з будинків. У результаті пошкоджене скло у кількох квартирах.

Джерело: Dtp.Kiev

Інцидент стався у Києві, на вулиці Дніпровська набережна, 5А ввечері 30 січня. Постраждали декілька квартир.

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Деталі обстрілу квартир у Києві

Невідомі зловмисники обстріляли вікна багатоповерхового будинку.

На фото, оприлюднених мешканцями, помітні наслідки обстрілів – у склі вікон маленькі дірки від куль.

Big Kyiv повідомляє, що одна з користувачок мережі у спільноті "Наш дім – Березняки" написала, що вікна її квартири на 6 поверсі потрапили під обстріл. За словами іншої жінки, поліція припускає, що "снайпер" перебував у будинку навпроти.

Люди висловлюють думку, що стріляти могли з травматичної зброї.



Деталі обстрілів квартир у столиці / Скриншот зі спільноти "Наш дім – Березняки"



Невідомі обстріляли вікна у квартирах на Березняках / Фото Dtp.Kiev



Постраждали вікна кількох квартир / Фото Dtp.Kiev

Інцидент трапився на вулиці Дніпровська набережна: дивіться карту