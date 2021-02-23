У Києві 23 лютого одночасно виникли 2 пожежі – поки бійці ДСНС воюють з вогнем на ДВРЗ, на заводі "Квазар" загорівся склад, що неподалік Куренівки.

На виклик приїхало декілька пожежних машин, але вони не гасять вогонь. В соцмережах припускають, що вони без води.

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У спільноті "Київ оперативний" пишуть.

"Мабуть, сьогодні день якийсь "пожежонебезпечний". Зараз палає склад на заводі "Квазар".

Приїхало кілька пожежних машин, але схоже, що пусті – без води, бо носяться навкруги, але не гасять. А на невеликій відстані від вогню складені якісь бочки, що в них – невідомо".

Одночасно на іншому краю міста – ДВРЗ, горить двоповерховий будинок. Вогонь охопив вже багато метрів.