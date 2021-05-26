Нічна ДТП в Києві: пошкоджено 4 авто, одного водія госпіталізували – фото

26 травня 2021 , 07:39
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Джерело:

ДСНС

ДТП сталася в Оболонському районі поблизу метро Почайна. Зіштовхнулись 4 авто, внаслідок чого в одного з легковиків потік паливний бак.

Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули рятувальники. Залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 працівників ДСНС.

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Що відомо про нічну аварію

  • ДТП сталася близько 23:25 на перехресті Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери.
  • За інформацією "ДТП Київ" водій Volkswagen пролетів на червоне світло та протаранив легковик Skoda.
  • Паралельно з тим ще пошкодив два авто – Toyota та Renault.
  • Найбільше постраждало авто Skoda Fabia – водія госпіталізували з політравмою.
  • Він перебуває у важкому стані.


Ліквідація наслідків ДТП / Фото ДСНС

  • Рятувальники ліквідували витік пального з потрощеного авто.
  • Їм довелось відключити акумуляторні батареї та газові установки поблизу ДТП та встановити стаціонарну мачту, щоб освітлювати місце пригоди.
  • Причини та обставини аварії встановлюють поліцейські.

 

Автор: Вікторія Андрєєва