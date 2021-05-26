Нічна ДТП в Києві: пошкоджено 4 авто, одного водія госпіталізували – фото

ДТП сталася в Оболонському районі поблизу метро Почайна. Зіштовхнулись 4 авто, внаслідок чого в одного з легковиків потік паливний бак.
Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули рятувальники. Залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 працівників ДСНС.
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Що відомо про нічну аварію
- ДТП сталася близько 23:25 на перехресті Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери.
- За інформацією "ДТП Київ" водій Volkswagen пролетів на червоне світло та протаранив легковик Skoda.
- Паралельно з тим ще пошкодив два авто – Toyota та Renault.
- Найбільше постраждало авто Skoda Fabia – водія госпіталізували з політравмою.
- Він перебуває у важкому стані.
Ліквідація наслідків ДТП / Фото ДСНС
- Рятувальники ліквідували витік пального з потрощеного авто.
- Їм довелось відключити акумуляторні батареї та газові установки поблизу ДТП та встановити стаціонарну мачту, щоб освітлювати місце пригоди.
- Причини та обставини аварії встановлюють поліцейські.