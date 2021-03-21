У той час, коли столичні лікарі валяться від втоми через величезну кількість госпіталізованих хворих з COVID-19, київський нічний клуб влаштував святкування. У соцмережах вже назвали гуляння "святкуванням дня народження нового локдауну".

До слова, локдаун у Києві мають запровадити вже з 23 березня. А от на Київщині карантинні обмеження посилили вже від 21 березня.

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На оприлюдненому у соцмережах відео видно, як люди розважаються без захисних масок та дотримання соціальної дистанції. У масках, судячи з відео, були лише офіціантки. Однак і вони носили їх неправильно – приспустивши носики.

У коментарях думки користувачів розділилися, одні – схвалювали такі дії, інші ж – рішуче засуджували усе дійство.

Що писали у коментарях під відео:

"І правильно роблять, молодці". "Поки живі – святкуємо, а будемо вмирати – будемо сумувати".

"Більшість закладів працює підпільно, тому продовження святкувати будуть у лікарні під Києвом".

"Нормальні психічно здорові люди веселяться. Це прекрасно. Так і має бути. Якщо ви з групи ризику і боїтеся захворіти, то подбайте про себе самі: сидіть вдома, замовляйте доставку, але не вимагайте, щоб вся економіка зупинилася. Чи це така форма заздрості?".

"Природний відбір ніхто не скасовував".

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