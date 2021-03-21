У нічному клубі Києва відсвяткували день народження локдауну: обурливе відео

У той час, коли столичні лікарі валяться від втоми через величезну кількість госпіталізованих хворих з COVID-19, київський нічний клуб влаштував святкування. У соцмережах вже назвали гуляння "святкуванням дня народження нового локдауну".
До слова, локдаун у Києві мають запровадити вже з 23 березня. А от на Київщині карантинні обмеження посилили вже від 21 березня.
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На оприлюдненому у соцмережах відео видно, як люди розважаються без захисних масок та дотримання соціальної дистанції. У масках, судячи з відео, були лише офіціантки. Однак і вони носили їх неправильно – приспустивши носики.
У коментарях думки користувачів розділилися, одні – схвалювали такі дії, інші ж – рішуче засуджували усе дійство.
Що писали у коментарях під відео:
- "І правильно роблять, молодці". "Поки живі – святкуємо, а будемо вмирати – будемо сумувати".
- "Більшість закладів працює підпільно, тому продовження святкувати будуть у лікарні під Києвом".
- "Нормальні психічно здорові люди веселяться. Це прекрасно. Так і має бути. Якщо ви з групи ризику і боїтеся захворіти, то подбайте про себе самі: сидіть вдома, замовляйте доставку, але не вимагайте, щоб вся економіка зупинилася. Чи це така форма заздрості?".
- "Природний відбір ніхто не скасовував".
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Яка ситуація з COVID-19 у Києві
- За минулу добу у Києві зафіксували 434 хворих на COVID-19, ще 28 людей померло, а 234 – одужали. Загалом від початку пандемії у столиці захворіли понад 152 637 людей.
- Ситуація у регіоні залишається напруженою. Через це у столиці та області запровадили локдаун. На Київщині він почав діяти вже 21 березня. У столиці обмеження посилять з 23 березня.
- Лікарі не можуть впоратися з величезним потоком нових хворих. До прикладу, у Київській міській лікарні № 4 одразу 6 карет швидкої чекали у черзі, аби передати хворих в інфекційне відділення.