Про це Кличко розповів в інтерв'ю. Мер впевнений, що це через те, що багато партій намагаються вплинути на процес керування містом

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Це все питання контролю, – Кличко

Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика. Є таке прислів'я, ще колись Наполеон казав: "Хто контролює Париж, той контролює Францію". Я розумію, що це все питання контролю, питання керування містом,

– розповів Кличко.

Напруження виникло й через те, що президентська політсила не здобула на виборах у столиці перемогу і навіть не увійшла у трійку лідерів. Сам мер також не є "представником цієї влади".

Мер бачив Зеленського пів року тому

Щодо безпосереднього спілкування з главою держави, то Кличко каже, що бачився з Зеленським ще пів року тому. Щодо керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, то він на повідомлення мера не відповідає. Кличко, проте, зауважив, що розуміє, що у голови ОП багато справ.

До теми Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента

Раніше у КМДА правоохоронці провели обшуки

Зазначимо, що раніше правоохоронці провели обшуки у КМДА та кількох комунальних підприємствах. Представників стражів порядку навіть помітили у будинку, де проживає сам Кличко. Проте вони запевнили, що прийшли в інше помешкання. Мер назвав ці події – спробами тиску на нього.

У "Слузі народу" кажуть, що це – не політичний тиск

Заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що не завжди обшуки є політичним тиском. Не виключно, що можуть питання бути у правоохоронців, якщо не до самого Кличка, то до його оточення.