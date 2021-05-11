Обурені громадяни зазначили, що забудовник – SAGA Development – поклав асфальт для паркувального майданчика безпосередньо поверх велодоріжки. На обурення громадян та прохання прибрати стоянку представники приватної компанії нібито не реагували.

Дивіться також Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп: серед загиблих є дитина – фото

Через це стоянку зруйнували силами активістів.

Розбили та розмалювали асфальт


Забудовнику нагадали, що не треба захоплювати тротуар / Фото ЄК

  • На акцію біля станції метро "Нивки" люди зібралися ввечері 11 травня. З лопатами та важелями жителі району розбили асфальт стоянки.
  • На місці події перебували працівники поліції, однак заборонити руйнування паркувального майданчика вони не могли. Оскільки згідно з документами на цій ділянці мають бути тротуар та велодоріжка.
  • Забудовник, як кажуть активісти, самозахопив ділянку землі попри заборону поліції та комунальників.


Активісти хочуть повернути велодоріжку, яку нібито захопив забудовник / Фото Києва оперативного