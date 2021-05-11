Обурені громадяни зазначили, що забудовник – SAGA Development – поклав асфальт для паркувального майданчика безпосередньо поверх велодоріжки. На обурення громадян та прохання прибрати стоянку представники приватної компанії нібито не реагували.
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Через це стоянку зруйнували силами активістів.
Розбили та розмалювали асфальт
Забудовнику нагадали, що не треба захоплювати тротуар / Фото ЄК
- На акцію біля станції метро "Нивки" люди зібралися ввечері 11 травня. З лопатами та важелями жителі району розбили асфальт стоянки.
- На місці події перебували працівники поліції, однак заборонити руйнування паркувального майданчика вони не могли. Оскільки згідно з документами на цій ділянці мають бути тротуар та велодоріжка.
- Забудовник, як кажуть активісти, самозахопив ділянку землі попри заборону поліції та комунальників.
Активісти хочуть повернути велодоріжку, яку нібито захопив забудовник / Фото Києва оперативного