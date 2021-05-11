На Нивках у Києві забудовник зробив стоянку на велодоріжці, її розбили активісти – відео

Руйнування асфальту на паркомісцях біля житлового кварталу "Сан-Франциско" на проспекті Перемоги 67 сталося ввечері 10 травня. Мешканці Нивок, обурені вчинком забудовника, проблему вирішили самостійно.

Обурені громадяни зазначили, що забудовник – SAGA Development – поклав асфальт для паркувального майданчика безпосередньо поверх велодоріжки. На обурення громадян та прохання прибрати стоянку представники приватної компанії нібито не реагували.

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Через це стоянку зруйнували силами активістів.

Розбили та розмалювали асфальт



Забудовнику нагадали, що не треба захоплювати тротуар / Фото ЄК

На акцію біля станції метро "Нивки" люди зібралися ввечері 11 травня. З лопатами та важелями жителі району розбили асфальт стоянки.

На місці події перебували працівники поліції, однак заборонити руйнування паркувального майданчика вони не могли. Оскільки згідно з документами на цій ділянці мають бути тротуар та велодоріжка.

Забудовник, як кажуть активісти, самозахопив ділянку землі попри заборону поліції та комунальників.



Активісти хочуть повернути велодоріжку, яку нібито захопив забудовник / Фото Києва оперативного

Проблема захоплень додаткових ділянок землі забудовниками у Києві не є рідкістю. Як зазначають активісти з різних районів столиці, приватні компанії воліють будувати гаражі та стоянки, а також збільшувати територію ЖК за рахунок землі громадськості.