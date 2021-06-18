Найважливіші новини Києва за тиждень 14 – 18 червня:

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Чергові масові замінування

17 червня невідомі зловмисники повідомили про наявність вибухівки на станціях метро "Хрещатик", "Золоті ворота", Палац спорту" та "Університет". Згодом вибухотехнікам та поліцейським довелося перевіряти приміщення центрального залізнодорожного вокзалу. Чергові повідомлення про замінування виявилися фейком. Однак роботу метрополітену та вокзалу довелося призупиняти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисників встановлять та спіймають, їм загрожує від 4 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримання кортежу Суркіса

16 червня працівники патрульної поліції спіймали на порушенні правил Mercedes та Toyota. "Німцем" з номерами AA0006XE користувалися брати Суркіси.

Копи зупинили кортеж через те, що машини рухалися зустрічною смугою на Кирилівській вулиці. Офіційних коментарів щодо цього інциденту від патрульної поліції досі немає. То ж, чи виписали адмінпротоколи водіям-порушникам, невідомо.

Дивіться відео з зупинкою автівки братів Суркісів:

На Київщині потонули діти

15 червня у Київській області сталося одразу дві трагедії. У Бориспільському районі 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик із сім'ї ромів гуляли лісом без нагляду. Діти попросилися до вуличного туалету на покинутій базі відпочинку. Хлопчик провалився у вигрібну яму. Намагаючись його врятувати, у нечистотах опинилася й дівчинка. Вона загинула, а непритомного хлопчика відвезли до реанімації.

У той саме день у річці Рось потонула 14-річна дівчинка. Вона намагалася врятувати подругу, коли та не могла дістатися берега. У цьому випадку діти також перебували без нагляду дорослих.

Величезні черги у центрі масової вакцинації

Оскільки неділя 20 червня припадає на День медика, влада столиці вирішила перенести проведення вакцинації від COVID-19 у київському МВЦ на будні. При цьому записи до електронної черги всіх жителів столиці, які вже запланували приїхати до "Лівобережної" 19 або 20 червня, автоматично перенесли.Тому із самого ранку 18 червня біля Міжнародного виставкового центру зібралася черга з кількох тисяч киян. При цьому ті, хто записувався на щеплення на певний час, опинилися у загальній черзі із тими, хто просто прийшов на щеплення. Ситуація стабілізувалася після опівдня.

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Бійки за участю агресивних собак

15 червня в одному з житлових кварталів столиці американський стафордширський тер'єр накинувся на таксу. Пес бійцівської породи вкусив маленьку собаку за вухо та не відпускав її. Відтягнути агресивну собаку намагалися дорослі чоловіки, однак вона не відчувала болю та не відпускала. Врятувати таксу вдалося лише тоді, коли у ситуацію втрутився боєць нацгвардії. Він розжав щелепи стафу ножем.

Дивіться відео, як рятували таксу, котру покусав стаф (18+):

14 червня у Святошинському районі Києва на цуценя та неповнолітнього хлопця напав велетенський ротвейлер. Хлопцю та його псу добряче дісталося. Батьки потерпілого написали заяву до поліції. Однак правоохоронці на інцидент ніяк не відреагували.