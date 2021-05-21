Чоловік, якому виповнилось 38 років, зареєстрував в інстаграмі фейкову сторінку. Він почав переписуватися з 9-річною дитиною, теж представившись дівчинкою.

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Як виманював фотографії

Коли "дівчатка" потоваришували, й у жертви з'явилась довіра, зловмисник вмовив дитину сфотографуватися в оголеному вигляді й надіслати йому світлини.

Коли фотографії потрапили до педофіла, він почав шантажувати дівчинку, мовляв, все розкаже людям. Зловмисник вимагав, аби дівчинка зробила інші, більш відверті фотографії у сексуальних образах та з зображенням статевих органів.

У педофіла є власні діти

Як впіймали чоловіка, правоохоронці не повідомляють, втім, виявилось, що це дитячий фотограф, який ймовірно ходив по садочках й школах, пропонуючи свої послуги.

Чоловік – одружений та має двох дітей.

Не єдина жертва

В його квартирі поліція знайшла комп'ютер та телефон, на якому зберігалось чимало дитячої порнографії. Ця дівчинка була не єдиною жертвою.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

До речі! У 2021 році посилели кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також введено відповідальність за зберігання вказаних матеріалів. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.