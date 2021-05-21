Чоловік, якому виповнилось 38 років, зареєстрував в інстаграмі фейкову сторінку. Він почав переписуватися з 9-річною дитиною, теж представившись дівчинкою.
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Як виманював фотографії
Коли "дівчатка" потоваришували, й у жертви з'явилась довіра, зловмисник вмовив дитину сфотографуватися в оголеному вигляді й надіслати йому світлини.
Коли фотографії потрапили до педофіла, він почав шантажувати дівчинку, мовляв, все розкаже людям. Зловмисник вимагав, аби дівчинка зробила інші, більш відверті фотографії у сексуальних образах та з зображенням статевих органів.
У педофіла є власні діти
Як впіймали чоловіка, правоохоронці не повідомляють, втім, виявилось, що це дитячий фотограф, який ймовірно ходив по садочках й школах, пропонуючи свої послуги.
Чоловік – одружений та має двох дітей.
Не єдина жертва
В його квартирі поліція знайшла комп'ютер та телефон, на якому зберігалось чимало дитячої порнографії. Ця дівчинка була не єдиною жертвою.
Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.