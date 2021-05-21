Новини Києва: якою буде нова ціна на проїзд у метро

У Києві планують знову підняти ціну на проїзд. Втім, тариф буде компромісним, а не 20 гривень, як раніше порахували в метрополітені.

Ціна має задовольнити обидві сторони – перевізника та пасажирів. Кияни вже кілька тижнів обговорюють тему підняття тарифу на проїзд – чимало людей шокували цифри, які оприлюднили комунальники.

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Втім, як пояснила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, сума 20 гривень й 5 копійок – це собівартість за одну поїздку. За її словами, тариф буде іншим.

На рівні міської адміністрації буде вишиковуватися максимально компромісний варіант. Міська влада чітко розуміє та знає можливості міського бюджету, рівень заробітної плати киян і стан комунальних підприємств. Тариф встановлюватиметься відповідно до всіх цих показників,

– зазначила Макогон.

Вона також додала, що сподівається на розуміння людей, але підкреслила, що ціна буде враховувати реальні можливості киян.

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