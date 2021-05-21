Новини Києва: РНБО нібито готується усунути Кличка з посади, – ЗМІ

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що начебто РНБО може усунути Віталія Кличка з посади голови КМДА. Підстава – чисельні обшуки в комунальних підприємствах й в кабінетах Адміністрації.

Нібито Віталія Кличка можуть тимчасово відсторонити через те, що він має вплив на осіб, які наразі потрапили "на олівець" до слідчих. Таке рішення можуть ухвалити вже на найближчому засіданні Ради.

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Втім, мер вже відреагував на це – таку інформацію він назвав чутками.

Кличко запевнив, що це лише чергова маніпуляція, аби натиснути на Київського міського голову, який одночасно обіймає посаду й голови КМДА.

Переконаний, що це тільки на рівні спекуляції й до реального порушення (закону – 24 канал) не дійде. Не зважаючи на те, що у когось там може бути таке бажання,

– сказав Кличко, інформує Телеканал "Київ".

Передісторія

Нагадаємо, що наразі у Конституційному суді слухають справу, яка мусить поставити крапку у питання – чи може уряд звільнити Кличка з посади голови КМДА.

У суд подали депутати ще минулого скликання. Це було зроблено на тлі того, що в Офісі президента заявили, що мають право призначати й звільняти голів адміністрацій – мовилося саме про Віталія Кличка.

Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня також нагадав, що це його вертикаль влади. За законом голову КМДА може усунути президент за поданням Кабміну.

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Втім, Віталій Кличко вважає, що його обрала київська громада й за законом, головою КМДА може бути призначеним той, хто переміг на виборах мера Києва.