Головні новини Києва за тиждень: у Кличка обшуки, а вартість проїзду може знову зрости

У Києві правоохоронці провели масові обшуки – Кличко заявляє про тиск. Вартість проїзду у транспорті знову може зрости. Новини Києві за тиждень 9 – 14 травня.
Найважливіші новини Києва за тиждень 9–14 травня:
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Масові обшуки в Києві
Джерело: Київська міська прокуратура
У столиці правоохоронці завітали із обшуками у головні комунальні підприємства міста, а також у помешкання фігурантів кримінальних справ. Шукають корупцію. Було складено понад десяток підозр, зокрема й стосовно посадових осіб.
До кого прийшли з обшуками:
- "Київзеленбуд"
- "Спецжитлофонд"
- "Київавтодор"
- "Київміськсвітло"
- "Київпастранс"
- "Київський метрополітен"
- "Київавтошляхміст"
- Департамент соцполітики КМДА
- Департамент містобудування та архітектури КМДА
- Департамент земельних ресурсів КМДА
Окрім цього, обшуки провели у:
- головного архітектора Києва Олександра Свистунова
- голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного
Цей список не є вичерпним.
У чому їх підозрюють:
- у незаконному заволодінні бюджетними коштами,
- в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах,
- у зловживанні службовим становищем,
- у здійсненні незаконних поборів з підприємців,
- у кришуванні нелегального бізнесу тощо.
Мер Віталій Кличко різко відреагував на процесуальні дії правоохоронців. Він вважає, що це тиск на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.
Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,
– заявив Кличко.
Проте в Офісі президента вважають, що в обшуках немає політики.
Детально про це читайте тут В Офісі президента прокоментували масові обшуки в Києві
У Києві ціна на проїзд може зрости утричі
У комунальних підприємствах "Київський метрополітен" та "Київпастранс" підрахували обґрунтовану ціну проїзду у громадському транспорті. Вона складає – 21 гривня у метро, 25 гривень у трамваї, тролейбусі та автобусі. А в міській електричці – 78 гривень.
Представники підприємств звернулись до Кличка з вимогою підняти ціни, мовляв, наразі проїзд є вкрай збитковим. Якщо цього не зробити, на думку комунальників, доведеться скорочувати платню персоналу та звільняти людей з роботи.
Мер Віталій Кличко зазначив, що реальна ціна квитка для проїзду в громадському транспорті Києва – 15 гривень.
До теми У Києві хочуть підняти ціну на проїзд утричі: міськрада знає, як цього не допустити
У Києві вперше пересадили нирку померлого пацієнта живій людині
У Києві вперше зробили трансплантацію нирки посмертно. Дружина чоловіка, у якого був інсульт, дала згоду на донорство.
Джерело: фейсбук Миколи Поворозника
Нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Складну операцію здійснили 6 травня у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Вона тривала 3 години.
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