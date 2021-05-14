Головні новини Києва за тиждень: у Кличка обшуки, а вартість проїзду може знову зрости

У Києві правоохоронці провели масові обшуки – Кличко заявляє про тиск. Вартість проїзду у транспорті знову може зрости. Новини Києві за тиждень 9 – 14 травня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 9–14 травня:

Новини про коронавірус Ситуація покращується: за добу у Києві виявили майже 700 нових хворих на COVID-19

Масові обшуки в Києві

Джерело: Київська міська прокуратура

У столиці правоохоронці завітали із обшуками у головні комунальні підприємства міста, а також у помешкання фігурантів кримінальних справ. Шукають корупцію. Було складено понад десяток підозр, зокрема й стосовно посадових осіб.

До кого прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

"Київпастранс"

"Київський метрополітен"

"Київавтошляхміст"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Цей список не є вичерпним.

У чому їх підозрюють:

у незаконному заволодінні бюджетними коштами,

в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах,

у зловживанні службовим становищем,

у здійсненні незаконних поборів з підприємців,

у кришуванні нелегального бізнесу тощо.

Мер Віталій Кличко різко відреагував на процесуальні дії правоохоронців. Він вважає, що це тиск на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.

Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,

– заявив Кличко.

Проте в Офісі президента вважають, що в обшуках немає політики.

Детально про це читайте тут В Офісі президента прокоментували масові обшуки в Києві

У Києві ціна на проїзд може зрости утричі

У комунальних підприємствах "Київський метрополітен" та "Київпастранс" підрахували обґрунтовану ціну проїзду у громадському транспорті. Вона складає – 21 гривня у метро, 25 гривень у трамваї, тролейбусі та автобусі. А в міській електричці – 78 гривень.

Представники підприємств звернулись до Кличка з вимогою підняти ціни, мовляв, наразі проїзд є вкрай збитковим. Якщо цього не зробити, на думку комунальників, доведеться скорочувати платню персоналу та звільняти людей з роботи.

Мер Віталій Кличко зазначив, що реальна ціна квитка для проїзду в громадському транспорті Києва – 15 гривень.

До теми У Києві хочуть підняти ціну на проїзд утричі: міськрада знає, як цього не допустити

У Києві вперше пересадили нирку померлого пацієнта живій людині

У Києві вперше зробили трансплантацію нирки посмертно. Дружина чоловіка, у якого був інсульт, дала згоду на донорство.

Нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Складну операцію здійснили 6 травня у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Вона тривала 3 години.

Читайте також Як з'явився COVID-19: Держдеп США виступає за нове розслідування