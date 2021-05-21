Найважливіші новини Києва за тиждень 17–21 травня:

Останні новини У Києві спіймали чоловіка, який розірвав державний прапор у парку

Обшуки у сусідів Кличка

Джерело: Телеканал "Київ"

У вівторок 18 травня, зранку, в будинку де живе Віталій Кличко, на вулиці Богдана Хмельницького, був справжній переполох. Як тільки мер пішов на тренування (о 7:00) у його під'їзд увірвалися озброєні силовики. Як з'ясувалось, це були співробітники СБУ.

Прийшли до Кличка чи ні

Правоохоронці нібито (версія Кличка) прийшли у квартиру до мера з обшуком. Втім, коли він повернувся, то побачив, що силовики зайшли (відкрили двері без господарів) у квартиру двома поверхами нижче. Кличко поцікавився у них, що відбувається й силовики пояснили – "не до вас".

СБУ нібито розслідує справу збуту фальсифікованих нафтопродуктів, а у цій квартирі можуть бути речові докази, запевнили в пресслужбі.

У двері таки дзвонили

Втім, мер пізніше показав записи з камер відеоспостереження, які розташовані біля вхідних дверей у його квартиру. На кадрах чітко видно, що СБУшники таки дзвонили до Віталія Володимировича, але ніхто не відкрив. Цей факт в Службі не пояснили.

Що розповіла сусідка мера

Після того, що сталось журналістам вдалось поспілкуватися із власницею обшуканого житла й сусідкою Кличка. Пані Ярослава Гантварг була дуже здивована – не розуміє, що шукали у її помешканні СБУшники. Зі слів жінки, її родина ніяк не пов’язана із ринком нафтопродуктів.

Обшуки у сусідів Кличка: дивіться відео

До теми Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента

Загострення мера із Зеленським

Джерело: "Бабель"

У інтерв’ю, яке Віталій Кличко дав журналістці "Бабелю", мер підкреслив, що у нього немає конфлікту з центральною владою країни. Він назвав те, що відбувається – "загостреннями".

А що відбувається

За останні пару тижнів у Києві правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вони завітали майже у всі основні комунальні підприємства, а також до приватних осіб, посадовців додому. Шукають корупцію. Таку несподівану активність в КМДА назвали тиском. Зокрема, Віталій Кличко заявив, що ця атака направлена особисто на нього. "Хочуть зробити з мене корупціонера", пояснив сам мер дії правоохоронців.

Що сказав Зеленський про Кличка

Втім, в ОП так не вважають. Один із радників Єрмака заявив, що в київських структурах влади дійсно багато корупції. Нічого дивного в обшуках не бачить й Володимир Зеленський. Президент сказав, що просто не треба красти гроші з бюджету. Також він повідомив, що Віталій Кличко регулярно записується на прийом до нього й фактично оббиває пороги Адміністрації. Про це Зеленський повідомив під час великої пресконференції 20 травня.

Кличко відреагував миттєво й заявив, що президенту, ймовірно, не правильно доносять інформацію. Міський голова столиці сказав, що ніколи не приходить у гості, не попередивши, а слова президента про постійні приходи на Банкову Кличко спростував.

Читайте також на тему Потім поговоримо, – Кличко про свої президентські амбіції

Ціни на проїзд

Джерело: Телеканал "Київ"

У Києві таки будуть підіймати ціни на проїзд у громадському транспорті, а разом з ними й приватні маршрутки також змінять тариф. В комунальних підприємствах "Київський метрополітен" та "Київпастранс" порахували собівартість однієї поїздки. 21 гривня 5 копійок – метро. А от наземний транспорт взагалі має брати 25 гривень з пасажира.

Втім, Віталій Кличко заявив, що реальна собівартість проїзду у столиці – 15 гривень.

Наразі в Київраді та КМДА йде дискусія – хочуть вгодити обом сторонам (перевізникам й пасажирам). Посадовці запевняють, що оберуть компромісний варіант. Нібито ціна не перевищуватиме 20 гривень.

Актуально У Києві хочуть підняти ціну на проїзд утричі: міськрада знає, як цього не допустити

Гостинний двір

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Київський Гостинний двір 19 травня став пам’яткою національного значення. Тепер його можуть передати на баланс Міністерства культури, яке, начебто, збирається його відреставрувати.

Останнім часом між Міністерством та КМДА тривала запекла суперечка – з’ясовували, кому потрібно передати історичну споруду. Раніше вона мала статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Детально про це Гостинний двір у Києві став пам'яткою національного значення

Самогубство підлітка

Джерело: Нацполіція Київської області

В Києві сталась дуже сумна подія – 15-річний хлопець, батьки, якого померли від коронавірусу, стрибнув з моста. Його забрали лікарі й боролися за життя, втім, на жаль, він помер.

Хлопця шукала уся поліція Київської області – він 17 травня пішов з дому, написавши у записці, що збирається вкоротити собі життя. Також юнак записав відео – він сказав, що ні булінг, ні якісь інші проблеми у школі, не підштовхнули його до самогубства.

Детально про це У Києві стрибнув з мосту підліток, батьки якого померли від COVID-19

Порив труби на Деміївській площі

Джерело: КМДА

У четвер, 20 травня, просто біля бібліотеки Вернадського, на Деміївській площі, порвало теплотрасу – утворився струмінь води (декілька десятків метрів). Його було видно здалеку. Аварія сталась через те, що комунальники перевіряють тепломережі на міцність – знайшлося слабке місце.

Від такого несподіваного гейзеру постраждало декілька автівок, які були припарковані неподалік.