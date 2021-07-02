Головні новини Києва за тиждень: збільшення цін на паркування та купа масштабних ДТП

У центральних районах Києва більш ніж втричі збільшили вартість паркування на муніципальних майданчиках. Запуск електронного квитка відклали до 2023 року. На Воскресенці маршрутка на повній швидкості влетіла у стовп. Читайте головні новини Києва за 28 червня – 2 липня.

Найважливіші новини Києва за 28 червня – 2 липня

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КМДА відклала запуск єдиного електронного квитка

Влада Києва вимушено прийняла рішення про відтермінування запуску е-квитка як єдиної системи оплати коштів у всіх видах транспорту. Пов'язано це із неспроможністю Міністерства соціальної політики компенсувати комунальним та приватним підприємствам вартість проїзду пільговиків. Мова йде лише про тих жителів столиці, які не прописані у Києві.

Розв'язати цю проблему у команді Кличка планують до 2023 року.

Єдині правила для електросамокатів

Оскільки держава досі не врегулювала правила користування електросамокатами, у КМДА почали вирішувати цю вкрай важливу проблему самостійно. Представники влади Києва підписали меморандум з компаніями, які надають послуги прокату цих транспортних засобів.

Впровадити єдині правила із обмеженням максимальної швидкості до 20 кілометрів на години погодилися всі 7 підприємств, які діють на ринку.

Окрім цього, у Києві з'являться пішохідні, зелені та історичні зони, де електросамокати не розганятимуться швидше за 14 кілометрів на годину. Також, згідно з меморандумом, компанії з прокату обмежать зони, де можна залишити транспорт, та облаштують точки ранкового старту із затвердженими паркомісцями.

Ціни на паркування значно зросли

З 1 липня у Києві почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів на муніципальних майданчиках. Зміни стосуються лише центральних районів Києва. Паркування у спальних районах, як і раніше, коштуватиме 5 гривень за годину.

Натомість у І зоні, куди входить центральна частина міста, за годину паркування автовласникам доведеться сплачувати 35 гривень.

У ІІ зоні, що розташована на прилеглих до центру територіях, вартість паркування сягає 25 гривень за годину.



Нові тарифи на паркування на муніципальних майданчиках Києва / Ілюстрація КМДА

ДТП за участю маршрутки та вантажівки

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30 червня близько 18:00 на вулиці Курнатовського у самісіньку годину пік сталася серйозна аварія за участю маршрутного таксі. Автобус виїхав за межі проїзної частини та на повному ходу врізався у стовп. Внаслідок удару маршрутку серйозно зім'яло. Пасажири, яких було багато, отримали травми.



Маршрутка на повному ходу ударилася о стовп / Фото dtp.kiev.ua

Водій транспортного засобу стверджує, що у маршрутки відмовили гальма.

Декількох потерпілих медики госпіталізували до лікарні.

Вже наступного дня, 1 липня, не менш серйозна аварія сталася на проспекті Перемоги. Неподалік від станції метро "Берестейська" водій Ford вирішив перелаштуватися на іншу смугу для руху, де їхала завантажена піноблоками фура. За мить легковик опинився між вантажівкою та опорами мосту. Всі, хто був у салоні "американця", отримали травми.

Вантажівку ж від удару занесло у конструкцію шляхопроводу, через що вона опрокинулася. Піноблоки розсипалися проїзною частиною.

Ліквідували наслідки ДТП комунальники та рятувальники лише за 12 годин після аварії.

Дивіться відео ДТП на "Берестейській" за участю вантажівки:

Автівки збили матірей з дітьми

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Цього тижня на дорогах столиці сталося одразу дві жахливі ДТП, в яких постраждали діти.

29 червня на вулиці Архітектора Вербицького Toyota знесла матір із донькою. Аварія сталася через те, що водійка "японця" прискорилася, аби влитися у потік машин, а пішоходи вирішили перебігти дорогу на миготливий зелений сигнал світлофору.

Потерпілі отримали важкі травми. Їх у критичному стані госпіталізували з місця інциденту медики швидкої.

Не менш жахлива аварія сталася на вулиці Будівельників 1 липня, коли матір з дитячим візочком вирішила перейти дорогу у недозволеному для цього місці. Водійка легковика не встигла зупинити транспортний засіб та збила жінку. Від удару постраждалу та коляску відкинуло на кілька метрів.

Дитину та її матір госпіталізували медики. Про стан їх здоров'я наразі нічого не відомо.