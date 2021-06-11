Головні новини Києва за тиждень: дитяче вбивство в Бучі, 14-річний педофіл, сквер імені Шаповала

У Бучі 15-річна дівчинка застрелила свого товариша. Голова комітету Громадської ради при КМДА заблокував рух трамваїв власним джипом. У Києві вирішили назвати сквери ім'ям В'ячеслава Веремія та Максима Шаповала. Читайте головні новини Києва за 7 – 11 червня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 7 – 11 червня:

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Випадкове вбивство 16-річного хлопця

Найрезонансніша подія тижня на Київщині, на жаль, виявилася трагічною. 10 червня після складання ЗНО четверо підлітків пішли додому до свого товариша.

Там вони вирішили зробити фото для соцмереж із пневматичною рушницею. Під час позування 15-річна дівчинка випадково вистрелила у свого друга. Він помер на місці події.Поліцейські кваліфікували подію як вбивство через необережність.

У Києві з'являться сквери на честь Максима Шаповала та В'ячеслава Веремія

10 червня депутати Київради проголосували за надання скверам у Солом'янському, Шевченківському та Деснянському районах столиці імен розвідника Максима Шаповала та журналіста В'ячеслава Веремія. Також у столиці з'явиться сквер, названий на честь репресованого сталінським режимом археолога Миколи Макаренка.

Згідно з рішенням представників місцевої влади, сквер імені Максима Шаповала розташовуватиметься на Повітрофлотському проспекті 11 – 13. На честь журналіста Веремія, назвуть досі безіменний сквер на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.

Сквер імені Миколи Макаренка з'явиться на Володимирському проїзді між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською.

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Голова Громадської ради при КМДА заблокував рух трамваю та оскандалився

Посадовець Тарас Білінський, який очолює комітет Громадської ради при Київській міській державній адміністрації опинився у центрі скандалу 8 червня. На білому позашляховику на вулиці Глибочицький він виїхав на рейки та унеможливив подальший рух трамваю.

Після суперечки з водієм громадського транспорту він все ж таки з'їхав з колій, але потім писав, що профільний комітет КМДА мусить покарати його опонента.

Згодом Білінський вибачився та видалив свій гнівний пост. При цьому свою неправоту він визнав у досить своєрідному стилі.

Я – не жлоб і не піда*ас і ні хто там іще. В ситуації з трамваєм я не правий і прошу вибачити. Гарного всім дня,

– зазначив чиновник.

Дивіться відео з блокуванням трамваю позашляховиком Тараса Білінського

На Позняках підліток розбещував дітей

Мешканці житлового масиву Позняки на Лівому березі столиці спіймали 14-річного хлопця, який нібито примушував дітей займатися з ним анальним та оральним сексом.

Зловмисника схопили у кущах під час спілкування з іншим хлопцем. На камеру він зізнався у всьому, що накоїв. За фактом розбещення дітей правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Юний педофіл у всьому зізнався на камеру. Цікаво, що поліція попросила тимчасово обмежити доступ – нібито через маму затриманого хлопця.

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Зізнання юного педофіла: дивіться відео відредагованої версії

Навмисно розчавили собаку та каченят

9 та 11 червня у столиці сталося дві жахливих ДТП, в яких загинули тварини. Найжахливіше, що в обох випадках водії, судячи з усього, скоювали наїзди навмисно.

Біля магазину "Сільпо" на вулиці Закревського зловмисник на мікроавтобусі переїхав собаку, який лежав на узбіччі. Очевидці кажуть, що водій не міг не бачити тварину. Більше того, судячи з записів камер відеонагляду, чоловік змінив траекторію руху машини, коли побачив чотирилапого. Поліцейські лише виписали водієві штраф у 400 гривень.

Аналогічний випадок трапився 11 червня. Водій елітного Mercedes продовжив рух автівки у той час, коли всі зупинилися, аби дати качці з каченятами перейти дорогу. Попри крики людей та сигнали автомобілістів, позашляховик переїхав щонайменше двох птахів.