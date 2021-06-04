Головні новини Києва за тиждень: на Лівому березі відкрили Центр вакцинації, переносять Щорса

На Лівому березі Києві відкрили перший Центр вакцинації. В КМДА перейменували низку топонімів й нарешті узаконили назву скверу Сліпака. Як відзначили День Києва. Читайте головні новини Києва за 31 травня – 4 червня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 31 травня – 4 червня:

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У Києві запрацював Центр вакцинації

Джерело: КМДА

У Києві на вихідних почав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Там можна зробити щеплення усім, хто записався у чергу через додаток "Дія". В перший день роботи Центру у столиці вакцину отримали 1395 киян.

Щеплення роблять китайським препаратом CoronaVac, який нещодавно схвалила ВООЗ.

5 – 6 червня у Центрі також чекатимуть охочих захиститися від вірусу. В КМДА повідомили, що вакцину отримують всі, хто прийде – буде організовано два потоки: один для тих, кому прийшло запрошення на вакцинацію й інший – "жива" черга.

Важливо Як працюватиме Центр вакцинації у Києві 5 та 6 червня: є важливі зміни

Сквер Сліпака та пам'ятник Щорсу

Джерело: КМДА

Новини урбаністики. В Інституті нацпам'яті повідомили, що у Києві нарешті приберуть пам'ятник радянському військовику Миколі Щорсу. Про це інформує сайт видання "Сегодня". Втім, монумент не будуть знищувати чи здавати у музей – знайшли організацію, яка зголосилась його забрати. Щорс стоятиме в іншому місці. Наразі невідомо де саме. Детально про те, чому потрібно прибрати цей пам'ятник – у матеріалі на сайті 24 каналу.

3 червня в КМДА нарешті узаконили назву скверу Василя Сліпака. Заступниця голови Адміністрації підкреслила, що це формальність, адже київська громада давно вже вирішила, що цей сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току повинний мати ім'я такої видатної людини – детально про це та про інші перейменування у столиці читайте у статті на сайті 24 каналу.

Деталі У Києві нарешті з'явився сквер імені Василя Сліпака: також перейменували низку вулиць

Як пройшов день Києва

Джерело: 24 канал

30 травня у столиці відзначали День Києва, якому, за офіційною версією, виповнилось 1539 років. Один з традиційних заходів, які проводять у цей день, був "Забіг під каштанами".

Детально про цю подію – у сюжеті 24 каналу: дивіться відео

Найдорожчим заходом до Дня міста міг стати фестиваль електронної музики Radioday Free Open Air. Втім, його проведення відклали через коронавірус.

Більшість грошей пішло на організацію 50-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". На цей захід витратили майже мільйон гривень. Загалом місту вдалось навіть зекономити – витратили не всі закладені кошти.

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Сумнівна слава блогерки Марії Семенової

Джерело: 24 канал

І про скандали. Головну бучу цього тижня влаштувала 18-річна блогерка Марія Тішина (справжнє прізвище – Семенова). Вона живе на Троєщині з мамою й потрапляє у різні неприємні ситуації – які сама й організовує.

Аби збільшувати кількість підписників своєї сторінки в інстаграмі дівчина, разом з друзями, рознесла готельний номер. П'яні молоді люди зламали плазму й ліжко, розфарбували стіни й залили алкоголем підлогу. У результаті – їх забрали в поліцію. Марія все це висвітлювала в інстаграмі.

Квартира, яку зруйнували молоді люди: відео "Київ Оперативний" (18+)

Блогерка пропонувала показати свої цицьки поліцейським, аби вони їх відпустили. Але їх не зацікавила така можливість.

Як виявилось, це не перша витівка блогерки – вона не вперше влаштовує погроми чужого житла та інші бешкети. Схоже, Марія таки догралася, адже її сторінку вимушені були закрити й дівчина погрожувала стрибнути з моста, якщо їй не повернуть її акаунт.

Детально про це Нах*я мені тоді жити, – інстаграм закрив сторінку скандальної блогерки Марії: відео 18+