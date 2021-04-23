Головні новини Києва за тиждень: вакцинація Pfizer, вихід з локдауну та проспект Бандери

У Києві почали вакцинацію Pfizer, а кількість нових випадків коронавірусу нарешті почала зменшуватись. Експерти прогнозують, що столиця перейде у жовту зону до кінця місця. В суді відстояли проспект Бандери. Новини Києві за тиждень 19 – 23 квітня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 19–23 квітня:

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Початок вакцинації Pfizer у Києві

Джерело: КМДА

У Києві почали щеплювати вакциною Pfizer. Її першими отримали утриманці та співробітники інтернатів для людей похилого віку. Усього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків.

Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech прибула в Україну 16 квітня – 117 тисяч доз. До кінця року наша держава отримає ще 10 мільйонів доз Pfizer.

В Київській області також почали робити щеплення Pfizer.

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Вперше з початку локдауну у Києві зменшилася кількість хворих на COVID-19

Після довгого та стрімкого щоденного зростання цифри людей, яка хворіє на коронавірусну хворобу, за 22 квітня кількість інфікованих зменшилася. Згідно зі статистикою МОЗ, за добу кількість хворих була меншою, аніж тих, хто одужав.

Динаміка розповсюдження COVID-19, у Києві вперше за довгий час свідчить про зменшення розповсюдженості вірусу в популяції. Про це свідчать дані РНБО.

До офіційної статистики внесли 1269 нових випадків захворювання на SARS-CoV-2. Але при цьому одужали від хвороби 1298 людей.

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До кінця місяця: Степанов прогнозує потрапляння Києва до жовтої зони

Наразі всі епідеміологічні показники розповсюдження COVID-19 у Києві не дозволяють Кабміну виключити столицю з переліку населених пунктів червоної зони. Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже сподівається на те, що до 30 квітня у столиці пом'якшуватимуть карантин.

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Проспект Бандери залишається: у Києві відстояли рішення про перейменування

У Києві не будуть скасовувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав законним рішення Київради.

Про це повідомив представник Українського інституту національної пам’яті В’ячеслав Якубенко у своєму фейсбуці. Він також нагадав, що справа стосується не лише проспекту Бандери, а й ще 4 вулиць.