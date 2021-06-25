Найважливіші новини Києва за тиждень 21 – 25 червня:

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Вбивство, вибух та пожежа у багатоповерхівці у Білогородці

21 червня в житловому будинку у Білогородці на Київщині прогримів вибух. Після нього розпочалася пожежа, яка охопила кілька поверхів та дах приміщення. Під час гасіння загоряння рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Як з'ясували поліцейські, потерпілого вбив 43-річний чоловік. Він перерізав своєму знайомому горло, вирізав сердце та частину легень. Після цього зловмисник підпалив порох, що призвел до вибуху та пожежі. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Дивіться відео поліції з місця вбивства та пожежі у Білогородці:

Розгерметизація салону літака SkyUp

Надзвичайний інцидент стався на борту лайнера, який летів з Києва до Батумі 24 червня. Незадовго після зльоту пасажири відчули кисневу недостатність, а у салоні випали кисневі маски.

Клієнти лоукоста, які перебували в літаку, кажуть про запах горілого та розгерметизацію салону.

Екіпаж судна прийняв рішення повертатися до "Борисполя". За приблизно 45 хвилин з моменту відриву шасі від злітньої смуги літак успішно сів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі пасажири відмовилися від польоту на резервному літаку. Інші – вилетіли до Батумі близько 16:00.

Дивіться відео з салону літака Київ – Батумі, де сталася розгерметизація:

Загибель батька та двох дітей у Київському морі

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Понад 4 доби у Київському водосховищі шукали тіло 36-річного киянина. Він потонув ще 20 червня разом зі своїми двома доньками.

Трагедія на воді сталася, коли сім'я з 4 осіб купалася у водоймищі на надувних матрацах. Жінка перебувала на плавальному засобі із 5-річною дівчинкою, а чоловік – із 10-річною.

Раптом вітер почав відносити матраци від берега. На допомогу потерпілим кинулися відпочивальники. Їм вдалося витягти на берег лише матрац із жінкою. 5-річну дівчинку згодом дістали з води. Врятувати дитину медики не змогли.

Бійці ДСНС розгорнули пошукову операцію у Київському водосховищі, однак швидко впоратися із завданням виявилося неможливим. Тіло 10-річної школярки знайшли у 10 кілометрах від місця купання 22 червня. Її батька дістали з води лише за 2 дні. На нього наштовхнулися мешканці села Лебедівка неподалік від дамби водосховища.

Кияни страждают від погодних умов

Майже весь тиждень у столиці фіксували вкрай спекотну погоду. Стовпчики термометрів вдень рідко показували менше +33 градусів. При цьому столицю накрила ще й піщана буря, через яку кілька днів була значно знижена видимість.

Через надзвичайну спеку влада Києва заборонила в'їзд вантажівкам. Виключенням були лише фури, які перевозять продукти, що можуть швидко зіпсуватися.

22 червня на Куренівці від спеки на стіні одного з будинків загорівся кондиціонер. Пожежа не розповсюдилася всередину приміщення, а рятувальники досить швидко її загасили. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, 23 червня кабіна трамваю №3 розігрілася настільки, що стовпчик термометру показував +47 градусів. Від цього водієві стало погано безспосередньо під час руху. Він втратив свідомість.

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