Головні новини Києва за тиждень: продовження локдауну, спецперепустки на транспорт

У Києві почали діяти посилені карантинні обмеження до 16 квітня. Їх можуть продовжити до 10 травня. Через систему спецперепусток на громадський транспорт у столиці стався колапс. Колишній депутат Київради підпалив квартиру з дружиною та дітьми. Такими були головні новини Києві за тиждень з 5 – 9 квітня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 5–9 квітня:

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Майже повний локдаун у Києві

Джерело: КМДА

З 5 квітня у Києві почали діяти посилені карантинні обмеження, які запровадила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протиепідеміологічні заходи доповнили ті, які були введені місцевою владою 21 березня.

Внаслідок переходу столиці до режиму майже повного локдауну у Києві обмежили вільне користування транспортом.

Які карантинні норми діють з 5 квітня

Всі дитячі садочки зачинені.

Школи, виші та інші заклади освіти перейшли на дистанційний режим.

Керівників установ, підприємств та закладів зобов'язали за змогою перевести співробітників на дистанційну роботу.

Під забороною опинились продуктові ярмарки.

Заклади громадського харчування мають працювати лише на винос або на доставку.

Кінотеатри, театри, музеї та концертні зали не працюють.

Закриті торговельно-розважальні центри, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Заборонено масові заходи – розважальні, спортивні, культурні та рекламні тощо.

Перукарням і салонам краси дозволили працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.

Станом на кінець робочого тижня ситуація з COVID-19 у Києві залишається вкрай серйозною. Важко хворих пацієнтів розміщуватимуть у пологових будинках та дитячих лікарнях. Медична система, згідно з оцінками посадовців, перебуває на межі колапсу.Через це мер столиці не виключив продовження посилених карантинних обмежень до 10 травня.

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У Києві стався транспортний колапс

Через перехід громадського транспорту на обслуговування пасажирів виключно за спецпропусками, добиратися хоча б кудись у Києві стало величезною проблемою. Місто паралізували масштабні затори, а десятки тисяч жителів, які не отримали дозвільні документи, вимушені їхати до офісів на таксі. Вартість проїзду цим видом транспорту збільшується подекуди у 5-7 разів.

Згідно з поясненнями КМДА, у місті видали 500 тисяч спецперепусток. Їх отримали працівники сфер, що відповідають за життєдіяльність міста:

медичні працівники;

рятувальники;

комунальники;

робітники транспортної та соціальної сфер;

працівники торгівлі;

військові.

Хоча подібні карантинні заходи й можуть реально вплинути на ситуацію з COVID-19, вони ж частково можуть призвести до погіршення проблеми. Пенсіонери, вакцинацію яких зараз проводять у столиці, мають величезну проблему з поїздками до поліклінік та лікарень.Крім того, великі скупчення людей утворилися у вагонах міської електрички – єдиного у місті транспорту, яким можна користуватись без спецперепустки. Завдяки позиції "Укрзалізниці" монопольному становищу цього виду транспорту, пасажиропотік в електричках збільшився у багато разів. Однак дотримання карантинних заходів там фактично не контролюють.

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У Києві збільшилася вартість проїзду в маршрутках

Джерело: Укрінформ

Приватні перевізники заплановано підвищили вартість проїзду в 16 зі 150 маршрутах Києва. Аргументують збільшення тарифів вони зростанням цін на паливо та суттєвого зменшення потоку пасажирів через карантинні обмеження. Крім того, маршрутники почали скаржитися на чималі штрафи за порушення карантинних норм. За перевезення людей без масок та набиті мікроавтобуси поліцейські виписували водіям штраф у 17 тисяч гривень.

Замість 8 гривень 10 відтепер треба заплатити за проїзд у маршрутних таксі:

№ 150 вулиця Милославська — Індустріальний шляхопровід;

№ 192 метро "Почайна" — вулиця Милославська;

№ 405 універмаг "Дитячий світ" — вулиця Милославська;

№ 414 площа Дарницька — вулиця Бальзака";

№ 418 вулиця Лісківська — метро "Чернігівська";

№ 422 Рембаза — вулиця Маршальська;

№ 437 вулиця Обухівська — вулиця Наталії Ужвій;

№ 439 площа Перемоги — Виноградар;

№ 444 метро "Дружби народів" — вулиця Метрологічна;

№ 461 метро "Виставковий центр" — метро "Святошин";

№ 470 вулиця Ягідна — Національний музей історії України у Другій світовій війні;

№ 472 проспект Георгія Гонгадзе — метро "Мінська";

№ 476 вулиця Північна — метро "Дарниця";

№ 485 метро "Героїв Дніпра" — проспект Володимира Маяковського;

№ 529 Бортничі — проспект Маяковського;

№ 559 метро "Героїв Дніпра" — метро "Мінська".

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