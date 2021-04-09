Головні новини Києва за тиждень: продовження локдауну, спецперепустки на транспорт

Джерело:24 канал
У Києві почали діяти посилені карантинні обмеження до 16 квітня. Їх можуть продовжити до 10 травня. Через систему спецперепусток на громадський транспорт у столиці стався колапс. Колишній депутат Київради підпалив квартиру з дружиною та дітьми. Такими були головні новини Києві за тиждень з 5 – 9 квітня.
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Джерело: КМДА
З 5 квітня у Києві почали діяти посилені карантинні обмеження, які запровадила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протиепідеміологічні заходи доповнили ті, які були введені місцевою владою 21 березня.
Внаслідок переходу столиці до режиму майже повного локдауну у Києві обмежили вільне користування транспортом.
Станом на кінець робочого тижня ситуація з COVID-19 у Києві залишається вкрай серйозною. Важко хворих пацієнтів розміщуватимуть у пологових будинках та дитячих лікарнях. Медична система, згідно з оцінками посадовців, перебуває на межі колапсу.Через це мер столиці не виключив продовження посилених карантинних обмежень до 10 травня.
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Через перехід громадського транспорту на обслуговування пасажирів виключно за спецпропусками, добиратися хоча б кудись у Києві стало величезною проблемою. Місто паралізували масштабні затори, а десятки тисяч жителів, які не отримали дозвільні документи, вимушені їхати до офісів на таксі. Вартість проїзду цим видом транспорту збільшується подекуди у 5-7 разів.
Згідно з поясненнями КМДА, у місті видали 500 тисяч спецперепусток. Їх отримали працівники сфер, що відповідають за життєдіяльність міста:
Хоча подібні карантинні заходи й можуть реально вплинути на ситуацію з COVID-19, вони ж частково можуть призвести до погіршення проблеми. Пенсіонери, вакцинацію яких зараз проводять у столиці, мають величезну проблему з поїздками до поліклінік та лікарень.Крім того, великі скупчення людей утворилися у вагонах міської електрички – єдиного у місті транспорту, яким можна користуватись без спецперепустки. Завдяки позиції "Укрзалізниці" монопольному становищу цього виду транспорту, пасажиропотік в електричках збільшився у багато разів. Однак дотримання карантинних заходів там фактично не контролюють.
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Джерело: Укрінформ
Приватні перевізники заплановано підвищили вартість проїзду в 16 зі 150 маршрутах Києва. Аргументують збільшення тарифів вони зростанням цін на паливо та суттєвого зменшення потоку пасажирів через карантинні обмеження. Крім того, маршрутники почали скаржитися на чималі штрафи за порушення карантинних норм. За перевезення людей без масок та набиті мікроавтобуси поліцейські виписували водіям штраф у 17 тисяч гривень.
Замість 8 гривень 10 відтепер треба заплатити за проїзд у маршрутних таксі:
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Джерело: "Київ Оперативний"
Як зазначили у поліції Києва, чоловік спочатку викликав правоохоронців та повідомив їм, що не може забрати у дружини власну рушницю. Доки поліцейські їхали до місця, вони отримали інформацію про пожежу за тією ж адресою.
Слідчі з'ясували, що Даниленко, ймовірно, запідозрив дружину в зраді, через що між ними виник конфлікт. Чоловік нібито підпалив квартиру, в якій були зачинені жінка та 4 неповнолітніх дітей.
Рятувальники евакуювали всіх мешканців будинку, а самого палія затримали правоохоронці. Крім того, під час перевірки стало відомо, що власника автівки депутата розшукують за підпал Mercedes його дружини.