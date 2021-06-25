Як зазначила у фейсбуці журналістка Зося Зосім, представники бізнесу отримали приміщення на першому поверсі в будинку нещодавно. Й одразу почали робити там масштабний ремонт.
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За даними джерел 24 каналу, мова йде про досить елітний будинок на вулиці Урлівській, 8. Ціна квадратного метру в цій будівлі коштує від 1200 доларів.
Ремонт не зупиняється навіть на вихідних
Всередині приміщення немає несучих конструкцій / Фото Зосі Зосім
- За словами журналістки, нові власники вирішили зробити приміщення у центрі будинку наскрізним та повибивали всі несучі стіни. Крім того, робочі зробили віконні прорізи до рівня землі.
- Крім того, за проєктом, підприємці збираються залити бетоном ледве не єдину зелену зону будинку. Для цього доведеться вирубати дерева та знищувати інші насадження.
- При цьому жодних дозвільних документів на демонтаж та подібні роботи у будівельників немає. Однак керуюча компанія ТОВ "Новобудова", за словами місцевих мешканців, фактично самоусунулася від проблеми.
- Приїзд поліцейських, яких викликають жителі будинку, зупиняє ремонтні роботи лише на якийсь час. Втім, після того, як правоохоронці, їдуть, демонтаж продовжується.
- Працюють будівельники навіть на вихідних. Тому що їм треба здати приміщення до серпня.
Замість зеленої зони зроблять асфальтне покриття / Фото Зосі Зосім
Це реально стрьомно, бо по фасаду пішли вертикальні тріщини. У квартирі над цим приміщенням у людей з'явилося купа горизонтальних тріщин. Та й в інших квартирах тріщин додалося. Відпадає плитка і шматки цегли, – зазначила Зосім.
Фасад будинку укрився тріщинами / Фото Зосі Зосім
Як зупинити будівництво та змусити власника повернути несучі конструкції, жителі будинку не знають. Доки вони пишуть скарги до КМДА та в інші інстанції, будинок може отримати вкрай серйозні ушкодження.
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