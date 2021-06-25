Як зазначила у фейсбуці журналістка Зося Зосім, представники бізнесу отримали приміщення на першому поверсі в будинку нещодавно. Й одразу почали робити там масштабний ремонт.

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За даними джерел 24 каналу, мова йде про досить елітний будинок на вулиці Урлівській, 8. Ціна квадратного метру в цій будівлі коштує від 1200 доларів.

Ремонт не зупиняється навіть на вихідних



Всередині приміщення немає несучих конструкцій / Фото Зосі Зосім

За словами журналістки, нові власники вирішили зробити приміщення у центрі будинку наскрізним та повибивали всі несучі стіни. Крім того, робочі зробили віконні прорізи до рівня землі.

Крім того, за проєктом, підприємці збираються залити бетоном ледве не єдину зелену зону будинку. Для цього доведеться вирубати дерева та знищувати інші насадження.

При цьому жодних дозвільних документів на демонтаж та подібні роботи у будівельників немає. Однак керуюча компанія ТОВ "Новобудова", за словами місцевих мешканців, фактично самоусунулася від проблеми.

Приїзд поліцейських, яких викликають жителі будинку, зупиняє ремонтні роботи лише на якийсь час. Втім, після того, як правоохоронці, їдуть, демонтаж продовжується.

Працюють будівельники навіть на вихідних. Тому що їм треба здати приміщення до серпня.



Замість зеленої зони зроблять асфальтне покриття / Фото Зосі Зосім

Це реально стрьомно, бо по фасаду пішли вертикальні тріщини. У квартирі над цим приміщенням у людей з'явилося купа горизонтальних тріщин. Та й в інших квартирах тріщин додалося. Відпадає плитка і шматки цегли, – зазначила Зосім.



Фасад будинку укрився тріщинами / Фото Зосі Зосім

Як зупинити будівництво та змусити власника повернути несучі конструкції, жителі будинку не знають. Доки вони пишуть скарги до КМДА та в інші інстанції, будинок може отримати вкрай серйозні ушкодження.

Дивіться відео з тріщинами в будинку на Осокорках, який руйнується через демонтаж несучих стін: