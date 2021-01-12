Виявилось, що попри карантинні обмеження організатори святкувань на Софійській площі не збираються повністю демонтували головну ялинку країни до 14 січня. Наразі з неї лише прибрали фотозони.

Також представники Folk Ukraine вирішили обмежити підхід до ялинки – аби уникнути утворення натовпу. Про це повідомили організатори святкувань, повідомляє видання "Сьогодні".

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За словами представників компанії, до них постійно зверталися поліціянти з наріканнями через те, що біля ялинки постійно збирається багато людей.

Без фотозон та атракціонів

Наразі біля головної ялинки країни не працює жодна з розважальних локацій. Їх вирішили відключити та розібрати для дотримання карантинних обмежень.

Ялинка буде горіти новорічними вогнями до 14 січня, включно. До нас постійно приходить поліція з наріканням, що ялинка збирає багато людей. Тому ми обмежили до неї підхід. На площі ялинка буде залишатися на площі до Старого Нового року. Лише після цього почнеться її демонтаж,

— підкреслили у Folk Ukraine.