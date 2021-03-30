До ОАСК подали позов щодо заборони КМДА розробляти новий генплан Києва

До скандальновідомого Окружного адміністративного суду надіслали позов щодо визнання протиправною розробку нового генплану Києва чиновниками КМДА. Також у позові є вимога заборонити місцевій владі займатися роботою щодо створення генплану столиці.

Крім заборони КМДА позивач хоче, щоб суд зобов'язав Кабмін вжити заходів через "протиправні дії Київської міської державної адміністрації", які пов'язані з розробленням генплану чи створенням нової редакції.

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Про отримання відповідного позову заявили у пресслужбі ОАСК. Коли саме суд розглядатиме це питання, наразі невідомо.

Невідомі проти генплану

Як зазначили представники суду, в канцелярії зареєстрували отримання позову, автори якого хочуть не тільки відсторонити адміністрацію міста від роботи над генпланом. Також позивач бажає, щоб судді безстроково закріпили генплан, який Київрада прийняла у 2002 році.

На думку позивача, генплан міста Києва, розроблений АТ "Київпроєкт" та затверджений рішенням Київради у 2002 році, відповідно до положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" є безстроковим та чинним до сьогодні, тому розроблення його нової редакції є незаконним, – зазначили в ОАСК.

Наразі служителі Феміди вирішують, чи вартує їм відкривати провадження щодо цього позову. Хто саме звернувся до суду з такими вимогами, в Окружному адмінсуді столиці не повідомили.

Чинний генплан Києва, був розрахований лише до 2020 року. Втім, через зміни в законах, у 2012 році всі генплани міст стали безстроковими. Але ж представники влади отримали змогу корегувати ці документи раз на 5 років.