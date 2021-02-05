Скандальний Окружний адмінсуд Києва вилучив історичний будинок на вулиці Олеся Гончара з переліку об’єктів культспадщини. Поруч будують багатоповерхівку

Суд визнав протиправним та скасував наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 22 вересня 2020 року про занесення будинку Осипа Родіна на вулиці Олеся Гончара до Переліку об’єктів культурної спадщини столиці.

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Будинок заважає бізнесу

Власником будинку Осипа Родіна є ТОВ "Арікс". Кінцевим власником компанії вказаний Яків Басс – батько ексзаступника голови КМДА Леоніда Черновецького.

Саме ця компанія звернулася в ОАСК, щоб оскаржити рішення департаменту і вилучити будинок Родіна з переліку об’єктів культурної спадщини. Департамент оскарження заперечував, оскільки вважає, що діяв законно.

Franklin Concept House / Фото: GoogleMaps

Однак ОАСК позов ТОВ "Арікс" задовольнив. Суд не побачив в будинку Родіна ознак, за якими його можна було б віднести до архітектурних пам’яток міста, що повинні бути під охороною.

У ОАСКу вважають, що цей будинок можна віднести до пересічної історичної будівлі.

Будинок Осипа Родіна – це кам'яна садиба 1882 року, розташована на вулиці Олеся Гончара, 71. Зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з'явився третій поверх. Ця цегляна садиба є одним із двох збережених зразків забудови кінця ХІХ століття у цьому кварталі на вулиці Гончара. Власниками садиби певний час були представники шляхетського роду Жубрів. До 2014 року тут був найменший театр Києва – "Вільна сцена" Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі та офісні приміщення.

Поряд йде будівництво