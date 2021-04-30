Освячення пасок – на вулиці: митрополит розповів про обмеження на Великдень у Києві

На Великодні свята у Києві посилюють карантинні заходи. У церквах потрібно буде дотримуватись відповідних обмежень.

В соборах – обов'язкова дезінфекція рук і перебування в масках. Про це в ефірі розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

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Обмеження у Києві на Великдень

За його словами, у храмі дотримуються тих санітарних норм, які обумовлені відповідними інстанціями. Кожна єпархія і єпископ отримали інструкції і жодної потреби їх порушувати немає.

Освячення пасок відбуватиметься на вулиці,

– зазначив митрополит.

Він зауважив, що до храму – обов'язковий вхід у масці і дезінфекція рук. Водночас між людьми повинна бути відстань 1,5 метри. "За цим повинні слідкувати священники і ті люди, які перебувають у храмі", – сказав митрополит.

Біля собору, як він зауважив, зробили озвучення. Тому богослужіння можна буде послухати на вулиці. Відтак перебування на вулиці буде менш небезпечним.

Митрополит розповів про обмеження в Києві на Великдень: дивіться відео

У соборі вже 8 років проводять пряму трансляцію, богослужіння можна подивитись онлайн на офіційних сторінках собору.

За словами мера Києва Віталія Кличка, під час Великодніх свят працюватимуть правоохоронці: не лише в парках, але й біля релігійних установ.

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