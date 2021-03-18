На Оболоні у Києві на ходу загорілася інкасаторська автівка: відео
Інкасатори самі загасили пожежу / Скриншот із відео
Надзвичайний інцидент на дорозі стався вдень 18 березня в Оболонському районі Києва. Під час службової поїздки загорівся Volkswagen Transporter, на якому їхали інкасатори.
Джерело:dtp.kiev.ua
За попередніми даними, автівка, що загорілася, належить "Ощадбанку". Офіційних коментарів від правоохоронців або самої фінансової установи щодо пожежі наразі немає.
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Як зазначають очевидці, одразу після того, як з-під капота машини повалив дим, інкасатори вибігли з неї та почали вживати заходів.
Допомога рятувальників не знадобилася
- Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда близько 12:00.
- Чи були в салоні автівки гроші, невідомо. Втім, один з інкасаторів виносив з відсіку для збереження цінностей чорний ящик.
- За допомогою вогнегасників пожежу вдалося досить швидко загасити.
Через що саме загорівся мікроавтобус інкасаторської служби банку, невідомо.
Дивіться відео пожежі в інкасаторській машині у Києві:
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