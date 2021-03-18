На Оболоні у Києві на ходу загорілася інкасаторська автівка: відео

Джерело:dtp.kiev.ua
Надзвичайний інцидент на дорозі стався вдень 18 березня в Оболонському районі Києва. Під час службової поїздки загорівся Volkswagen Transporter, на якому їхали інкасатори.
За попередніми даними, автівка, що загорілася, належить "Ощадбанку". Офіційних коментарів від правоохоронців або самої фінансової установи щодо пожежі наразі немає.
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Через що саме загорівся мікроавтобус інкасаторської служби банку, невідомо.
Дивіться відео пожежі в інкасаторській машині у Києві: