На Оболоні у Києві на ходу загорілася інкасаторська автівка: відео

Надзвичайний інцидент на дорозі стався вдень 18 березня в Оболонському районі Києва. Під час службової поїздки загорівся Volkswagen Transporter, на якому їхали інкасатори.

За попередніми даними, автівка, що загорілася, належить "Ощадбанку". Офіційних коментарів від правоохоронців або самої фінансової установи щодо пожежі наразі немає.

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Як зазначають очевидці, одразу після того, як з-під капота машини повалив дим, інкасатори вибігли з неї та почали вживати заходів.

Допомога рятувальників не знадобилася

Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда близько 12:00.

Чи були в салоні автівки гроші, невідомо. Втім, один з інкасаторів виносив з відсіку для збереження цінностей чорний ящик.

За допомогою вогнегасників пожежу вдалося досить швидко загасити.

Через що саме загорівся мікроавтобус інкасаторської служби банку, невідомо.

Дивіться відео пожежі в інкасаторській машині у Києві: