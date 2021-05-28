Про відновлення слоненя повідомили в мережі 27 травня. Ця фігура стоїть на перетині проспектів Бандери та Героїв Сталінграда.

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Це мамонтеня тут встановили ще у 2018 році. За три роки воно не лише почало гірше виглядати, а й стало страшним.

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Мамонтеня на Оболоні до відновлення / Фото "Сегодня"

У нього зникла рослинність на тілі та при сильному вітрі сипався пил. Також залишились маленькі білі оченята, які виглядали так, наче дитинча мамонта злякалось автомобілів.

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Комунальники відновлюють слоненя в Києві / Фото телеграм-каналу "Київ без цензури"

Комунальники відновили йому "волосяний покрив", а також посадили нові квіти у вазу на хоботі. Окрім цього оновили квіти довкола тварини, тепер там ростуть не тюльпани.

Мамонт Фігура Київ Оболонь Перехрестя Комунальники Відновлення
Відновлена статуя мамонта на перехресті в Києві / Фото телеграм-каналу "Київ без цензури"