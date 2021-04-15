На Оболоні у Києві вщент згоріли 2 автівки: фото

Черговий випадок знищення машин вогнем стався вночі 15 квітня в Оболонському районі Києва. Внаслідок загоряння згоріли дві машини, а ще одна – постраждала частково.

На те, щоб загасити полум'я, бійцям ДСНС знадобилося понад 20 хвилин. За цей час автівки встигли вигоріти майже повністю. Скоріш за все, відновити їх вже не зможуть.

На місці події працюють поліцейські. Вони з'ясовуватимуть всі обставини події.

Що відомо про пожежу на Оболоні у Києві



За 20 хвилин дві автівки згоріли майже повністю / Фото ДСНС Києва

Загоряння трапилося о 1:46 в будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 41.

Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що вогонь розпочався з Volkswagen Caddy та охопив припарковану поблизу Nissan TIIDA.

Крім того, пожежею частково зачепило Honda CR-V.

Внаслідок пожежі вигоріли моторний відсік та салон Volkswagen, у Nissan знищено моторний відсік та пошкоджено салон. Власник Honda встиг перепаркувати машину ще до того, як вони серйозно постарждала. У CR-V вогонь знищив праве переднє крило, бампер та фару.



Машини могли підпалити / Фото ДСНС Києва

Чи сталася пожежа внаслідок підпалу, намагаються з'ясувати правоохоронці. На місці події працювали 3 одиниц спецтехніки ДСНС, а також 13 рятувальників.

Дивіться відео гасіння пожежі на Оболоні у Києві: