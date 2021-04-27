Власник нацькував: на Оболоні у Києві стафордширський тер'єр на смерть загриз маленьку собаку

Мешканці Оболоні скаржаться на чоловіка, який не тільки не слідкує за безпечним вигулом собаки бійцівської породи, але й нацьковує його на інших чотирилапих.

Черговий інцидент за участю чоловіка та його вихованця стався на вулиці Героїв Сталінграда. Як стверджує власниця загиблого собаки, чоловік послабив повідець, аби потужний та агресивний стаф зміг підбігти до чергової жертви.

Дивіться також Біля Броварів виявили африканську чуму свиней: чому це небезпечно

На очах жінки, яка вигулювала маленького собаку без повідця, стаф на смерть розірвав чотирилапого.

Вбив щонайменше 3 собаки



Стаф нібито загриз вже 3 собаки / Фото dtp.kiev.ua

Власник бійцівського собаки, як стверджують очевидці, чоловік навіть не намагався відтягнути тер'єра.

Після вбивства малечі стаф та його власник пішли з місця події, ніби нічого не сталося.

При цьому на всі запитання та обурення жінки чоловік відповідав ігноруванням.

Мешканці спального району стверджують, що вже неодноразово бачили, як пес цього чоловіка вбивав інших собак після того, як власник вказував йому на жертву.

Активісти кажуть, що на рахунку стафа щонайменше 3 життя собачок. Вони нібито зверталися до поліції, однак власника небезпечного собаки ніяк не покарали. Через це деякі небайдужі кияни почали шукати адресу чоловіка, що провести з ним роз'яснювальну бесіду.

Дивіться відео з місця вбивства собаки стафордширським тер'єром на Оболоні (18+):