Обшукують не лише приміщення в КМДА. Працівники прокуратури та правоохоронці завітали й у будинки, де живуть керівники Департаменту і "пов'язані" особи.
До теми Такого навіть за Януковича не було: Кличко про масові обшуки на комунальних підприємствах Києва
Більше про ці обшуки
- До обшуків залучили й Управління Службової Поліції.
- Слідчі вважають, що кілька посадових осіб департаменту зловживали становищем.
- Також у матеріалах слідства фігурують інші фізичні та юридичні особи.
- Їх діяльність безпосередньо пов’язана із наданням послуг у сфері містобудування та архітектури.
- Зокрема мовиться про розгляд заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво чи реконструкцію в Києві.
- Також припускають, що корупційна складова могла бути й у видачі інших дозвільних документів.
Вхід приміщення, де проводять обшук / Фото Прокуратури Києва