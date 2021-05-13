З обшуком прийшли і в Департамент містобудування: у Києві продовжують викривати корупцію

Столична прокуратура прийшла з обшуком у київський Департамент містобудування та архітектури. Кількох чиновників установи підозрюють у зловживанні службовим становищем. Це вже 8 обшук у комунальних установах Києва за 2 дні.

Обшукують не лише приміщення в КМДА. Працівники прокуратури та правоохоронці завітали й у будинки, де живуть керівники Департаменту і "пов'язані" особи.

До теми Такого навіть за Януковича не було: Кличко про масові обшуки на комунальних підприємствах Києва

Біл ьше про ці обшуки

До обшуків залучили й Управління Службової Поліції.

Слідчі вважають, що кілька посадових осіб департаменту зловживали становищем.

Також у матеріалах слідства фігурують інші фізичні та юридичні особи.

Їх діяльність безпосередньо пов’язана із наданням послуг у сфері містобудування та архітектури.

Зокрема мовиться про розгляд заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво чи реконструкцію в Києві.

Також припускають, що корупційна складова могла бути й у видачі інших дозвільних документів.



Вхід приміщення, де проводять обшук / Фото Прокуратури Києва