З обшуком прийшли і в Департамент містобудування: у Києві продовжують викривати корупцію

13 травня 2021 , 12:35
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Джерело:

Прокуратура Києва

Столична прокуратура прийшла з обшуком у київський Департамент містобудування та архітектури. Кількох чиновників установи підозрюють у зловживанні службовим становищем. Це вже 8 обшук у комунальних установах Києва за 2 дні.

Обшукують не лише приміщення в КМДА. Працівники прокуратури та правоохоронці завітали й у будинки, де живуть керівники Департаменту і "пов'язані" особи.

До теми Такого навіть за Януковича не було: Кличко про масові обшуки на комунальних підприємствах Києва

Більше про ці обшуки

  • До обшуків залучили й Управління Службової Поліції.
  • Слідчі вважають, що кілька посадових осіб департаменту зловживали становищем.
  • Також у матеріалах слідства фігурують інші фізичні та юридичні особи.
  • Їх діяльність безпосередньо пов’язана із наданням послуг у сфері містобудування та архітектури.
  • Зокрема мовиться про розгляд заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво чи реконструкцію в Києві.
  • Також припускають, що корупційна складова могла бути й у видачі інших дозвільних документів.


Вхід приміщення, де проводять обшук / Фото Прокуратури Києва

Зверніть увагу! Також 12 і 13 травня обшукали приміщення інших комунальних установ Києва. Зокрема намагалися викрити корупцію в Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики, у Київміськсвітлі.
Автор: Олександр Марчак