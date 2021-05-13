Відкрите кримінальне провадження. Посадових осіб підозрюють у корупції.
До теми Масові обшуки у Києві: боротьба з корупцією чи політичний тиск
Обшуки в "Київпастранс"
Правоохоронці виявили, що посадовці КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи інші фірми у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі столиці.
Крім того, слідство вважає, що посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Обшуки в метрополітені
У "Київському метрополітені" підозрюють відмивання коштів й несплату податків на суму 9 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що у схемі було залучена фіктивна фірма.
Удар по корупції
За останні 3 дня у Києві правоохоронці провели багато обшуків й вручили 11 підозр, зокрема й посадовцям.
Куди прийшли з обшуками:
- "Київзеленбуд"
- "Спецжитлофонд"
- "Київавтодор"
- "Київміськсвітло"
- Департамент соцполітики КМДА
- Департамент містобудування та архітектури КМДА
- Департамент земельних ресурсів КМДА
Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:
- головного архітектора Києва Олександра Свистунова
- голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного
Це не вичерпний перелік.
Реакція Кличка та його опонентів
Віталій Кличко негативно відреагував на масові обшуки в столиці. Він вважає це тиском на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.
Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,
– заявив Кличко.
Втім, представники фракції "Слуга народу" мають іншу думуку. В офіційній заяві фракції депутати звинуватили посадовців в обкраданні кожного киянина.
Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне прозорому розслідуванні всіх епізодів, подій і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів,
– зазначили "слуги народу".
Заяву опублікувала депутатка Лілія Пашинна: