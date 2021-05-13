Обшуки у Києві ще не закінчились: підозрюють корупцію в "Київпастрансі" та у метро

У Києві триває серія масштабних обшуків в комунальних підприємствах – черга дійшла до КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". На цих підприємствах 13 травня відбуваються слідчі дії.

Відкрите кримінальне провадження. Посадових осіб підозрюють у корупції.

До теми Масові обшуки у Києві: боротьба з корупцією чи політичний тиск

Обшуки в "Київпастранс"

Правоохоронці виявили, що посадовці КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи інші фірми у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі столиці.

Крім того, слідство вважає, що посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Обшуки в метрополітені

У "Київському метрополітені" підозрюють відмивання коштів й несплату податків на суму 9 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що у схемі було залучена фіктивна фірма.

Удар по корупції

За останні 3 дня у Києві правоохоронці провели багато обшуків й вручили 11 підозр, зокрема й посадовцям.

Куди прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Це не вичерпний перелік.

Реакція Кличка та його опонентів

Віталій Кличко негативно відреагував на масові обшуки в столиці. Він вважає це тиском на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.

Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,

– заявив Кличко.

Втім, представники фракції "Слуга народу" мають іншу думуку. В офіційній заяві фракції депутати звинуватили посадовців в обкраданні кожного киянина.

Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне прозорому розслідуванні всіх епізодів, подій і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів,

– зазначили "слуги народу".

Заяву опублікувала депутатка Лілія Пашинна: