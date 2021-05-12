Обшук влаштували через розслідування розкрадання 13,5 мільйонів гривень на закупівлі медичних виробів. Відкрито кримінальне провадження.
До теми Через 19,5 мільйона збитків: ДФС проводить обшуки у підприємстві КМДА
Обшуки в Департаменті соцполітики КМДА: що відомо
Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років між Департаментом соціальної політики КМДА та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.
Однак встановлено, що службові особи Департаменту вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 мільйонів гривень.
Серія обшуків у Києві
Представники прокуратури відвідали за останні 2 дні 5 комунальних підприємств.
- 11 травня правоохоронці обшукували "Київзеленбуд".
- 12 травня завітали в КП "Київський інститут земельних відносин".
- 12 травня й в КП "Спецжитлофонд" також прийшли з обшуком.
- Також правоохоронці обшукують "Київавтодор" та "Київміськсвітло".
Крім цього, правоохоронці завітали до підрядника Подільського мосту.