Заяву щодо цього оприлюднили в цей самий день на офіційному порталі Києва. У тексті зазначили, що всебічно сприяють розслідуванню.
До теми У "Київзеленбуд" проводять обшуки: прокуратура викрила корупційну змову
Що сказали в КМДА
В міській адміністрації зазначили, що "Київзеленбуд" надає всі необхідні слідству документи.
Ми відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо встановленню істини та всіх обставин у кримінальному провадженні. Підкреслю, що у нашого комунального об'єднання відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків,
– сказав генеральний директор "Київзеленбуд" Олексій Король.
Більше про розслідування
- Правоохоронці з працівниками прокуратури проводять обшуки, оскільки підозрюють корупцій змові чиновників і підприємців.
- Вони вважають, що при реконструкції кількох парків у 2019 та 2020 роках приховали податки.
- Загальна сума цих реконструкцій – понад 30 мільйонів гривень.
- У матеріалах справи фігурують чотири підрядні організації, які залучали до ремонту.
- На думку слідчих, вони зазначали у фінансовій документації фіктивні реквізити.
- Якщо вину фігурантів справи доведуть, їм загрожує від 255 до 340 тисяч гривень штрафу.
Міце розташування "Київзеленбуду" / Карта Google