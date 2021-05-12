Прокуратура обшукала "Київзеленбуд": що кажуть у КМДА

У приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд" ввечері 11 травня прийшли співробітники прокуратури. Там провели обшук, оскільки підозрюють у корупційній змові чиновників і підприємців. У Київській міській державній адміністрації вже розповіли, як до цього ставляться.

Заяву щодо цього оприлюднили в цей самий день на офіційному порталі Києва. У тексті зазначили, що всебічно сприяють розслідуванню.

До теми У "Київзеленбуд" проводять обшуки: прокуратура викрила корупційну змову

Що сказали в КМДА

В міській адміністрації зазначили, що "Київзеленбуд" надає всі необхідні слідству документи.

Ми відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо встановленню істини та всіх обставин у кримінальному провадженні. Підкреслю, що у нашого комунального об'єднання відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків,

– сказав генеральний директор "Київзеленбуд" Олексій Король.

Більше про розслідування

Правоохоронці з працівниками прокуратури проводять обшуки, оскільки підозрюють корупцій змові чиновників і підприємців.

Вони вважають, що при реконструкції кількох парків у 2019 та 2020 роках приховали податки.

Загальна сума цих реконструкцій – понад 30 мільйонів гривень.

У матеріалах справи фігурують чотири підрядні організації, які залучали до ремонту.

На думку слідчих, вони зазначали у фінансовій документації фіктивні реквізити.

Якщо вину фігурантів справи доведуть, їм загрожує від 255 до 340 тисяч гривень штрафу.

Міце розташування "Київзеленбуду" / Карта Google