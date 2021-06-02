Сума збитків нібито складає понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці ведуть розслідування в рамках кримінального провадження.

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Що відомо про обшуки

Київська міська прокуратура проводить обшуки на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр".

Посадовців підприємства підозрюють у пособництві та умисному ухиленні від сплати податків.

Слідство встановило, що приватна компанія надавала ГІОЦ телекомунікаційні послуги.

Їхня вартість перевищувала 10 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Проте у документах на послуги знайшли ознаки фіктивності.

Наразі правоохоронці шукають первинні фінансові документи та відомості.

Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями кодексу.

Воні ідентифікували дії ГІОЦ як співучасне ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах.

Зверніть увагу! Комунальне підприємство "Головний Інформаційно-обчислювальний центр" підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Основним видом діяльності є оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.