Сума збитків нібито складає понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці ведуть розслідування в рамках кримінального провадження.
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Що відомо про обшуки
- Київська міська прокуратура проводить обшуки на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр".
- Посадовців підприємства підозрюють у пособництві та умисному ухиленні від сплати податків.
- Слідство встановило, що приватна компанія надавала ГІОЦ телекомунікаційні послуги.
- Їхня вартість перевищувала 10 мільйонів гривень бюджетних коштів.
- Проте у документах на послуги знайшли ознаки фіктивності.
- Наразі правоохоронці шукають первинні фінансові документи та відомості.
- Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями кодексу.
- Воні ідентифікували дії ГІОЦ як співучасне ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах.