Сума збитків нібито складає понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці ведуть розслідування в рамках кримінального провадження.

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Що відомо про обшуки

  • Київська міська прокуратура проводить обшуки на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр".
  • Посадовців підприємства підозрюють у пособництві та умисному ухиленні від сплати податків.
  • Слідство встановило, що приватна компанія надавала ГІОЦ телекомунікаційні послуги.
  • Їхня вартість перевищувала 10 мільйонів гривень бюджетних коштів.
  • Проте у документах на послуги знайшли ознаки фіктивності.
  • Наразі правоохоронці шукають первинні фінансові документи та відомості.
  • Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями кодексу.
  • Воні ідентифікували дії ГІОЦ як співучасне ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах.