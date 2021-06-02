Обшуки у офісі ГІОЦ: податківці шукають докази розтрати 10 мільйонів гривень

2 червня 2021 , 08:52
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Джерело:

Київська міська прокуратура

В офісі комунального підприємства "Головний Інформаційно-обчислювальний центр" вранці 2 червня почали проводити обшуки. Працівники податкової шукають докази розтрати бюджетних коштів.

Сума збитків нібито складає понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці ведуть розслідування в рамках кримінального провадження.

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Що відомо про обшуки

  • Київська міська прокуратура проводить обшуки на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр".
  • Посадовців підприємства підозрюють у пособництві та умисному ухиленні від сплати податків.
  • Слідство встановило, що приватна компанія надавала ГІОЦ телекомунікаційні послуги.
  • Їхня вартість перевищувала 10 мільйонів гривень бюджетних коштів.
  • Проте у документах на послуги знайшли ознаки фіктивності.
  • Наразі правоохоронці шукають первинні фінансові документи та відомості.
  • Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями кодексу.
  • Воні ідентифікували дії ГІОЦ як співучасне ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах.
Зверніть увагу! Комунальне підприємство "Головний Інформаційно-обчислювальний центр" підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Основним видом діяльності є оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
Автор: Вікторія Андрєєва