Обурені карантинними обмеженнями кияни блокують проїзд громадського транспорту

Через вимушено введені владою посилення протиепідеміологічних заходів у Києві на зупинках зранку та ввечері спостерігаються величезні черги. До муніципального громадського транспорту пускають пасажирів в обмеженій кількості.

Більшість людей ставиться до таких незручностей із розумінням, оскільки при майже тотальному невиконанні карантинних норм оголошення локдауну було цілком закономірним. Однак знаходяться й ті, хто вимагає від КМДА скасувати заборони.

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У якості протесту обурені мешканці столиці вдалися до відчайдушних кроків, які заважають взагалі всім.

Вщент забиті маршрутки

Якщо кількість людей в муніципальному транспорті насправді контролюють, приватні перевізники на карантинні норми здебільшого не звертають уваги. У маршрутки сідають як пасажири без масок, так у будь-якій кількості.

Через це сьогодні зранку поліцейські вирішили штрафувати водіїв-порушників. Однак розлючені кияни, які не можуть дістатися роботи, почали ледве не нападати на правоохоронців.

Дивіться відео розбірок поліції з маршрутниками та пасажирами у Києві:

Із серйозними проблемами зіштовхнулися водії трамваїв та тролейбусів. Вони відмовляються на вимогу пасажирів пускати до салону більшу кількість людей, аніж це передбачено нормами. Через це люди почали блокувати їм проїзд.

Так, на зупинці швидкісного трамвая Гната Юри перед транспортним засобом стали кілька пасажирів, які вимагали пустити їх всередину та заважали проїзду.

Дивіться відео блокування швидкісного трамвая киянами:

Аналогічна ситуація трапилася й на проспекті Романа Шухевича, де водій тролейбуса не пустив до салону молодика та ще кількох пасажирів. Через це двоє чоловіків заблокували транспорту проїзд.

Дивіться відео блокування руху тролейбусу у Києві: