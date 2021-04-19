Обвал балконів у Києві: комунальники обвинувачують власника квартири

У Києві 18 квітня обвалився балкон на Татарці – Половецька, 14. Від аварії постраждали ще два балкони, які розташовані на нижчих поверхах. В керуючій компанії усю провину за інцидент покладають на власника квартири.

Мовляв, він мав би слідкувати за балконом й вчасно його відремонтувати. Комунальники зазначили, що сусіди з нижчих поверхів можуть вимагати у нього компенсації за пошкоджене майно.

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Про аварійність балкону знали давно

Втім, висновків експертизи наразі немає. Чому обвалився балкон, достеменно невідомо.

Ймовірна причина обвалу — це зношеність металевих конструкцій.

Мешканці будинку повідомили, що неодноразово зверталися до комунальних служб з повідомленнями про аварійний стан одного з балконів — вперше це було ще 3 роки тому.

Винен власник квартири

За словами першого заступника директора районної керуючої компанії Петра Романюка, відповідальність за технічний стан цих конструкцій несуть власники квартир.

Комунальник вважає, що хазяїн балкону затягнув з реконструкцією, тому мешканці квартир на нижніх поверхах, чиї балкони постраждали від падіння, можуть отримати компенсації.

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Що відомо про обвал балконів на Татарці

На вулиці Половецькій у Києві 18 квітня трапився обвал балкону в багатоповерховому будинку. Внаслідок обвалу на 7 поверсі уламки зачепили конструкції балконів на двох нижніх поверхах.

На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок обвалу вдалося уникнути.