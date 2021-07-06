Обвалення Берестейського мосту: у Києві знайшли винного
Джерело:КП "Київавтошляхміст"
Обвалення Берестейського мосту на проспекті Перемоги, яке 5 липня спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон, відбулось через іншу аварію. Вона сталась 1 липня – у міст врізалась вантажівка з газоблоками.
Про це заявили в підприємстві "Київавтошляхміст". Комунальники прийшли до такого висновку після ретельного обстеження споруди.
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Що розповіли комунальники
В КП стверджують, що "силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найслабших (перенапружених) місцях споруди".
Комунальники нагадують, що міст вже старий – він був побудований у 1960 році й у 2020 році його стан був визначений так – "обмежено працездатний".
Наразі ремонт шляхопроводу ще не почався, але він нібито був запланований на 2021 рік.
Надалі передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови,
– запевнили в КП.
Також там підкреслили, що на цей час у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
Що відомо про ДТП, яке спричинило обвал мосту
- Ford влетів у фуру, чим спровокував її зіткнення із бетонною конструкцією.
- Аварія сталася близько 10:24 неподалік від станції метро "Берестейська".
- Через зіткнення легковика та удар фури об опори мосту, вантажівка перекинулася. На дорогу розсипалися піноблоки.
- У ДТП постраждали всі люди, які перебували у Ford
Наслідки ДТП під Берестейським мостом / Фото "Обозревателя"
Друге ДТП, яке сталось через першу аварію
- На шляхопроводі біля метро "Берестейська" 5 липня частина конструкції впала на "ГАЗель" безпосередньо під час руху автівки.
- Чималий шмат бетону відвалився від конструкції та пробив лобове скло вантажівки.
- Після удару водій одразу почав гальмувати, але зупинився у кількох метрах від місця падіння.
Дивіться відео з місця падіння частини шляхопроводу на проспекті Перемоги: