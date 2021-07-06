Обвалення Берестейського мосту: у Києві знайшли винного

Обвалення Берестейського мосту на проспекті Перемоги, яке 5 липня спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон, відбулось через іншу аварію. Вона сталась 1 липня – у міст врізалась вантажівка з газоблоками.

Про це заявили в підприємстві "Київавтошляхміст". Комунальники прийшли до такого висновку після ретельного обстеження споруди.

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Що розповіли комунальники

В КП стверджують, що "силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найслабших (перенапружених) місцях споруди".

Комунальники нагадують, що міст вже старий – він був побудований у 1960 році й у 2020 році його стан був визначений так – "обмежено працездатний".

Наразі ремонт шляхопроводу ще не почався, але він нібито був запланований на 2021 рік.

Надалі передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови,

– запевнили в КП.

Також там підкреслили, що на цей час у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.

Що відомо про ДТП, яке спричинило обвал мосту

Ford влетів у фуру, чим спровокував її зіткнення із бетонною конструкцією.

Аварія сталася близько 10:24 неподалік від станції метро "Берестейська".

Через зіткнення легковика та удар фури об опори мосту, вантажівка перекинулася. На дорогу розсипалися піноблоки.

У ДТП постраждали всі люди, які перебували у Ford

Наслідки ДТП під Берестейським мостом / Фото "Обозревателя"

Друге ДТП, яке сталось через першу аварію

На шляхопроводі біля метро "Берестейська" 5 липня частина конструкції впала на "ГАЗель" безпосередньо під час руху автівки.

Чималий шмат бетону відвалився від конструкції та пробив лобове скло вантажівки.

Після удару водій одразу почав гальмувати, але зупинився у кількох метрах від місця падіння.

Дивіться відео з місця падіння частини шляхопроводу на проспекті Перемоги: