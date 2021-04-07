Незавершені об’єкти "Аркади" у Києві нарешті добудують: підписали меморандум
У Києві 7 квітня підписали меморандум про завершення будівництва об’єктів "Аркади". Йдеться про ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Роботу завершить компанія "Столиця Груп".
Джерело:24 канал
Віталій Кличко зазначив, що забудовник отримав 13 мільярдів гривень. Втім, квартири люди так й не отримали.
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Хто платитиме
Він додав, що "завершувати будівництво будуть за рахунок надходження від дебіторської заборгованості Фонду фінансування будівництва компанії "Аркади" та коштів на рахунках "Аркади", а також за рахунок продажу нереалізованих квартир та нежитлових приміщень комплексів".
У фінансуванні також візьмуть участь інвестори, які купували нерухомість у розстрочку, але не встигли виплатити повну вартість житла. Також залучатимуть кошти бюджету за рахунок кредитів під держгарантії.
Коли почнуть будівництво
За словами директорки Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлани Рекрут, вже передано 90% інформації до нового управителя. Після завершення передачі він матиме "повні права та може завершувати ті зобов'язання, які на нього поклала держава та суд".
Рекрут додала, що, стосовно вкладників банку "Аркада", виплачено вже 70% гарантованої суми, або 262 мільйонів гривень.
Передісторія:
- У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.
- Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.
- 3 вересня 2020 року президенту банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".
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