Незавершені об’єкти "Аркади" у Києві нарешті добудують: підписали меморандум

У Києві 7 квітня підписали меморандум про завершення будівництва об’єктів "Аркади". Йдеться про ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Роботу завершить компанія "Столиця Груп".

Віталій Кличко зазначив, що забудовник отримав 13 мільярдів гривень. Втім, квартири люди так й не отримали.

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Хто платитиме

Він додав, що "завершувати будівництво будуть за рахунок надходження від дебіторської заборгованості Фонду фінансування будівництва компанії "Аркади" та коштів на рахунках "Аркади", а також за рахунок продажу нереалізованих квартир та нежитлових приміщень комплексів".

У фінансуванні також візьмуть участь інвестори, які купували нерухомість у розстрочку, але не встигли виплатити повну вартість житла. Також залучатимуть кошти бюджету за рахунок кредитів під держгарантії.

Коли почнуть будівництво

Своєю чергою Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу додав, що міністерство має попередні висновки за матеріалами слідства щодо працівників "Аркади". Триває слідство.

За словами директорки Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлани Рекрут, вже передано 90% інформації до нового управителя. Після завершення передачі він матиме "повні права та може завершувати ті зобов'язання, які на нього поклала держава та суд".

Рекрут додала, що, стосовно вкладників банку "Аркада", виплачено вже 70% гарантованої суми, або 262 мільйонів гривень.

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